MMTC consolidated net profit rises 255.48% in the September 2025 quarter

MMTC consolidated net profit rises 255.48% in the September 2025 quarter

Image

Last Updated : Nov 13 2025 | 6:37 PM IST

Sales decline 29.49% to Rs 1.10 crore

Net profit of MMTC rose 255.48% to Rs 170.81 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 48.05 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 29.49% to Rs 1.10 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 1.56 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales1.101.56 -29 OPM %-2004.55-1938.46 -PBDT52.5222.55 133 PBT51.5521.54 139 NP170.8148.05 255

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Nov 13 2025 | 6:16 PM IST

