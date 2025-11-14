Tolins Tyres consolidated net profit declines 27.60% in the September 2025 quarter

Sales decline 14.02% to Rs 66.10 croreNet profit of Tolins Tyres declined 27.60% to Rs 6.95 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 9.60 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 14.02% to Rs 66.10 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 76.88 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales66.1076.88 -14 OPM %13.5219.84 -PBDT9.2312.92 -29 PBT8.1612.16 -33 NP6.959.60 -28
