Premier League 2019-20 to start from August 9

The fixtures for the upcoming 2019-20 season, set to begin on August 9, were announced on Thursday.

The opening match will be played between and finished at the second position in the 2018-19 season with 97 points.

The defending champions Manchester City will begin their campaign on August 10 against

The fixtures for the upcoming season are as follows:

August 9

v Norwich City

August 10

v Man City

AFC Bournemouth v Sheffield United

Burnley v Southampton

Crystal Palace v Everton

Leicester City v Wolves

Watford v Brighton

Spurs v Aston Villa

August 11

Newcastle United v Arsenal

Man Utd v Chelsea

August 17

Arsenal v Burnley

v AFC Bournemouth

Brighton v West Ham

Chelsea v Leicester City

Everton v Watford

Man City v Spurs

v Newcastle United

Sheffield United v Crystal Palace

Southampton v Liverpool

Wolves v Man Utd

August 24

AFC Bournemouth v Man City

v Everton

Brighton v Southampton

Liverpool v Arsenal

Man Utd v Crystal Palace

v Chelsea

Sheffield United v Leicester City

Spurs v Newcastle United

Watford v West Ham

Wolves v Burnley

August 31

Arsenal v Spurs

Burnley v Liverpool

Chelsea v Sheffield United

Crystal Palace v Aston Villa

Everton v Wolves

Leicester City v AFC Bournemouth

Man City v Brighton

Newcastle United v Watford

Southampton v Man Utd

v Norwich City

September 14

AFC Bournemouth v Everton

v West Ham

Brighton v Burnley

Liverpool v Newcastle United

Man Utd v Leicester City

Norwich City v Man City

Sheffield United v Southampton

Spurs v Crystal Palace

Watford v Arsenal

Wolves v Chelsea

September 21

Arsenal v Aston Villa

Burnley v Norwich City

Chelsea v Liverpool

Crystal Palace v Wolves

Everton v Sheffield United

Leicester City v Spurs

Man City v Watford

Newcastle United v Brighton

Southampton v AFC Bournemouth

West Ham v Man Utd

September 28

AFC Bournemouth v West Ham

Aston Villa v Burnley

Chelsea v Brighton

Crystal Palace v Norwich City

Everton v Man City

Leicester City v Newcastle United

Man Utd v Arsenal

Sheffield United v Liverpool

Spurs v Southampton

Wolves v Watford

October 5

Arsenal v AFC Bournemouth

Brighton v Spurs

Burnley v Everton

Liverpool v Leicester City

Man City v Wolves

Newcastle United v Man Utd

Norwich City v Aston Villa

Southampton v Chelsea

Watford v Sheffield United

West Ham v Crystal Palace

October 19

AFC Bournemouth v Norwich City

Aston Villa v Brighton

Chelsea v Newcastle United

Crystal Palace v Man City

Everton v West Ham

Leicester City v Burnley

Man Utd v Liverpool

Sheffield United v Arsenal

Spurs v Watford

Wolves v Southampton

October 26

Arsenal v Crystal Palace

Brighton v Everton

Burnley v Chelsea

Liverpool v Spurs

Man City v Aston Villa

Newcastle United v Wolves

Norwich City v Man Utd

Southampton v Leicester City

Watford v AFC Bournemouth

West Ham v Sheffield United

November 2

AFC Bournemouth v Man Utd

Arsenal v Wolves

Aston Villa v Liverpool

Brighton v Norwich City

Crystal Palace v Leicester City

Everton v Spurs

Man City v Southampton

Sheffield United v Burnley

Watford v Chelsea

West Ham v Newcastle United

November 9

Burnley v West Ham

Chelsea v Crystal Palace

Leicester City v Arsenal

Liverpool v Man City

Man Utd v Brighton

Newcastle United v AFC Bournemouth

Norwich City v Watford

Southampton v Everton

Spurs v Sheffield United

Wolves v Aston Villa

November 23

AFC Bournemouth v Wolves

Arsenal v Southampton

Aston Villa v Newcastle United

Brighton v Leicester City

Crystal Palace v Liverpool

Everton v Norwich City

Man City v Chelsea

Sheffield United v Man Utd

Watford v Burnley

West Ham v Spurs

November 30

Burnley v Crystal Palace

Chelsea v West Ham

Leicester City v Everton

Liverpool v Brighton

Man Utd v Aston Villa

Newcastle United v Man City

Norwich City v Arsenal

Southampton v Watford

Spurs v AFC Bournemouth

Wolves v Sheffield United

December 3

Arsenal v Brighton

Burnley v Man City

Leicester City v Watford

Sheffield United v Newcastle United

Wolves v West Ham

Man Utd v Spurs

December 4

Chelsea v Aston Villa

Southampton v Norwich City

Crystal Palace v AFC Bournemouth

Liverpool v Everton

December 7

AFC Bournemouth v Liverpool

Aston Villa v Leicester City

Brighton v Wolves

Everton v Chelsea

Man City v Man Utd

Newcastle United v Southampton

Norwich City v Sheffield United

Spurs v Burnley

Watford v Crystal Palace

West Ham v Arsenal

December 14

Arsenal v Man City

Burnley v Newcastle United

Chelsea v AFC Bournemouth

Crystal Palace v Brighton

Leicester City v Norwich City

Liverpool v Watford

Man Utd v Everton

Sheffield United v Aston Villa

Southampton v West Ham

Wolves v Spurs

December 21

AFC Bournemouth v Burnley

Aston Villa v Southampton

Brighton v Sheffield United

Everton v Arsenal

Man City v Leicester City

Newcastle United v Crystal Palace

Norwich City v Wolves

Spurs v Chelsea

Watford v Man Utd

West Ham v Liverpool

December 26

AFC Bournemouth v Arsenal

Aston Villa v Norwich City

Chelsea v Southampton

Crystal Palace v West Ham

Everton v Burnley

Leicester City v Liverpool

Man Utd v Newcastle United

Sheffield United v Watford

Spurs v Brighton

Wolves v Man City

December 26

Arsenal v Chelsea

Brighton v AFC Bournemouth

Burnley v Man Utd

Liverpool v Wolves

Man City v Sheffield United

Newcastle United v Everton

Norwich City v Spurs

Southampton v Crystal Palace

Watford v Aston Villa

West Ham v Leicester City

January 1

Arsenal v Man Utd

Brighton v Chelsea

Burnley v Aston Villa

Liverpool v Sheffield United

Man City v Everton

Newcastle United v Leicester City

Norwich City v Crystal Palace

Southampton v Spurs

Watford v Wolves

West Ham v AFC Bournemouth

January 11 (2020)

AFC Bournemouth v Watford

Aston Villa v Man City

Chelsea v Burnley

Crystal Palace v Arsenal

Everton v Brighton

Leicester City v Southampton

Man Utd v Norwich City

Sheffield United v West Ham

Spurs v Liverpool

Wolves v Newcastle United

January 18 (2020)

Arsenal v Sheffield United

Brighton v Aston Villa

Burnley v Leicester City

Liverpool v Man Utd

Man City v Crystal Palace

Newcastle United v Chelsea

Norwich City v AFC Bournemouth

Southampton v Wolves

Watford v Spurs

West Ham v Everton

January 21 (2020)

AFC Bournemouth v Brighton

Aston Villa v Watford

Everton v Newcastle United

Leicester City v West Ham

Sheffield United v Man City

Wolves v Liverpool

Man Utd v Burnley

January 22 (2020)

Chelsea v Arsenal

Spurs v Norwich City

Crystal Palace v Southampton

February 1

AFC Bournemouth v Aston Villa

Burnley v Arsenal

Crystal Palace v Sheffield United

Leicester City v Chelsea

Liverpool v Southampton

Man Utd v Wolves

Newcastle United v Norwich City

Spurs v Man City

Watford v Everton

West Ham v Brighton

8/15 February 2020 (As part of the 2019/20 mid-season break, five of the matches will take place on the weekend commencing 8 February and five on the weekend commencing 15 February)

Arsenal v Newcastle United

Aston Villa v Spurs

Brighton v Watford

Chelsea v Man Utd

Everton v Crystal Palace

Man City v West Ham

Norwich City v Liverpool

Sheffield United v AFC Bournemouth

Southampton v Burnley

Wolves v Leicester City

February 22

Arsenal v Everton

Burnley v AFC Bournemouth

Chelsea v Spurs

Crystal Palace v Newcastle United

Leicester City v Man City

Liverpool v West Ham

Man Utd v Watford

Sheffield United v Brighton

Southampton v Aston Villa

Wolves v Norwich City

February 29

AFC Bournemouth v Chelsea

Aston Villa v Sheffield United

Brighton v Crystal Palace

Everton v Man Utd

Man City v Arsenal

Newcastle United v Burnley

Norwich City v Leicester City

Spurs v Wolves

Watford v Liverpool

West Ham v Southampton

March 7

Arsenal v West Ham

Burnley v Spurs

Chelsea v Everton

Crystal Palace v Watford

Leicester City v Aston Villa

Liverpool v AFC Bournemouth

Man Utd v Man City

Sheffield United v Norwich City

Southampton v Newcastle United

Wolves v Brighton

March 14

AFC Bournemouth v Crystal Palace

Aston Villa v Chelsea

Brighton v Arsenal

Everton v Liverpool

Man City v Burnley

Newcastle United v Sheffield United

Norwich City v Southampton

Spurs v Man Utd

Watford v Leicester City

West Ham v Wolves

March 21

Burnley v Watford

Chelsea v Man City

Leicester City v Brighton

Liverpool v Crystal Palace

Man Utd v Sheffield United

Newcastle United v Aston Villa

Norwich City v Everton

Southampton v Arsenal

Spurs v West Ham

Wolves v AFC Bournemouth

April 4

AFC Bournemouth v Newcastle United

Arsenal v Norwich City

Aston Villa v Wolves

Brighton v Man Utd

Crystal Palace v Burnley

Everton v Leicester City

Man City v Liverpool

Sheffield United v Spurs

Watford v Southampton

West Ham v Chelsea

April 11

Burnley v Sheffield United

Chelsea v Watford

Leicester City v Crystal Palace

Liverpool v Aston Villa

Man Utd v AFC Bournemouth

Newcastle United v West Ham

Norwich City v Brighton

Southampton v Manchester City

Spurs v Everton

Wolves v Arsenal

April 18

AFC Bournemouth v Spurs

Arsenal v Leicester City

Aston Villa v Man Utd

Brighton v Liverpool

Crystal Palace v Chelsea

Everton v Southampton

Man City v Newcastle United

Sheffield United v Wolves

Watford v Norwich City

West Ham v Burnley

April 25

AFC Bournemouth v Leicester City

Aston Villa v Crystal Palace

Brighton v Man City

Liverpool v Burnley

Man Utd v Southampton

Norwich City v West Ham

Sheffield United v Chelsea

Spurs v Arsenal

Watford v Newcastle United

Wolves v Everton

May 2

Arsenal v Liverpool

Burnley v Wolves

Chelsea v Norwich City

Crystal Palace v Man Utd

Everton v Aston Villa

Leicester City v Sheffield United

Man City v AFC Bournemouth

Newcastle United v Spurs

Southampton v Brighton

West Ham v Watford

May 9

AFC Bournemouth v Southampton

Aston Villa v Arsenal

Brighton v Newcastle United

Liverpool v Chelsea

Man Utd v West Ham

Norwich City v Burnley

Sheffield United v Everton

Spurs v Leicester City

Watford v Man City

Wolves v Crystal Palace

May 17

Arsenal v Watford

Burnley v Brighton

Chelsea v Wolves

Crystal Palace v Spurs

Everton v AFC Bournemouth

Leicester City v Man Utd

Man City v Norwich City

Newcastle United v Liverpool

Southampton v Sheffield United

West Ham v Aston Villa

Manchester City won the title last season 2018-19. Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mane, and scored 26 goals each in the tournament.

