Q2 results today: Bajaj Auto, Nykaa, Hindalco among 203 firms on Nov 7

Several major companies, including Bajaj Auto, FSN E-Commerce Ventures (Nykaa), SpiceJet, Hindalco Industries, AstraZeneca Pharma, and JSW Cement, are set to announce their second-quarter (Q2FY26) earnings on Friday.
Other firms expected to release results include Apollo Finvest India, Biogen Pharmachem Industries, Borosil, Finolex Industries, Forbes & Company, Kalyan Jewellers India, KPI Green Energy, Lloyds Engineering Works, Petronet LNG, Schneider Electric Infrastructure, and Shipping Corporation of India Ltd.
Bajaj Auto Q2 preview
Brokerages expect Bajaj Auto to deliver a strong year-on-year (Y-o-Y) performance, aided by higher sales volumes, a premium product mix, and favourable currency movement.
Revenue is projected to rise 7–13 per cent Y-o-Y, while EBITDA may increase by 7–14 per cent, analysts estimate. Margins are expected to remain stable or slightly higher, supported by efficient cost controls.
Profit after tax (PAT) is likely to grow 13–19 per cent Y-o-Y, with investors watching for updates on export trends, domestic demand, and new product launches.
LIC Q2 results highlights
Life Insurance Corporation (LIC) reported a 31.92 per cent Y-o-Y jump in net profit to ₹10,053.4 crore for the July–September quarter, driven by core business expansion and strong investment income.
Net premium income increased 5.5 per cent Y-o-Y to ₹1.3 trillion, while investment income rose nearly 3 per cent to ₹1.12 trillion.
During its post-earnings call, the management said equity investments grew 11 per cent, and debt investments rose 15 per cent over the past year. LIC also executed bond forward-rate agreements (FRAs) worth ₹12,000 crore between March and September 2025.
Lupin Q2 results highlights
Lupin Limited reported a 73.3 per cent Y-o-Y rise in consolidated net profit, outperforming expectations due to robust growth across major global markets.
Net profit stood at ₹1,478 crore for Q2FY26, compared with ₹853 crore in the same quarter last year. Revenue rose 24.2 per cent to ₹7,048 crore, supported by operational efficiencies.
The company’s Ebitda margin expanded sharply to 33.2 per cent from 25.2 per cent in Q2FY25, reflecting improved product mix and cost optimisation.
Market overview for November 7
Indian equity markets are expected to open lower on Friday, the final trading session of the week, tracking weak global cues. GIFT Nifty futures also pointed to a subdued start for benchmark indices.
At 6:38 am, GIFT Nifty futures were trading 102 points down at 25,525. Asian markets followed Wall Street’s overnight losses amid lingering concerns over stretched valuations in artificial intelligence stocks. Japan’s Nikkei 225 fell 1.38 per cent, South Korea’s Kospi declined 0.46 per cent, and Australia’s S&P/ASX 200 slipped 0.27 per cent. Follow the latest market updates here: Stock Market LIVE Updates
List of firms releasing Q2 Results today, November 7
1. First Custodian Fund India Ltd
2. 20 Microns Ltd
3. Twentyfirst Century Management Services Ltd
4. Aadhar Housing Finance Ltd
5. Aarti Drugs Ltd
6. Abhijit Trading Company Ltd
7. Aditya Consumer Marketing Ltd
8. Adf Foods Ltd
9. Allied Digital Services Ltd
10. Aegis Logistics Ltd
11. AIA Engineering Ltd
12. AK Capital Services Ltd
13. Akshar Spintex Ltd
14. Aksh Optifibre Ltd
15. Alkali Metals Ltd
16. Ansal Properties & Infrastructure Ltd
17. Anuh Pharma Ltd
18. APM Industries Ltd
19. Apollo Finvest India Ltd
20. ArisInfra Solutions Ltd
21. Arvind Ltd
22. Aryan Share and Stock Brokers Ltd
23. Ashika Credit Capital Ltd
24. Asia Capital Ltd
25. AstraZeneca Pharma India Ltd
26. Automobile Products of India Ltd
27. AVI Polymers Ltd
28. Aditya Vision Ltd
29. Bajaj Auto Ltd
30. Bannari Amman Sugars Ltd
31. B&A Packaging India Ltd
32. Batliboi Ltd
33. Bayer CropScience Ltd
34. B. D. Industries (Pune) Ltd
35. Beeyu Overseas Ltd
36. Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers Ltd
37. Bharat Gears Ltd
38. Biogen Pharmachem Industries Ltd
39. Birla Corporation Ltd
40. Birlanu Ltd
41. Borosil Ltd
42. Bridge Securities Ltd
43. Bansal Roofing Products Ltd
44. BSEL Algo Ltd
45. Cella Space Ltd
46. Centrum Capital Ltd
47. Concord Enviro Systems
48. Chandra Prabhu International Ltd
49. Cholamandalam Financial Holdings Ltd
50. CL Educate Ltd
51. CMI Ltd
52. Commercial Syn Bags Ltd
53. Continental Petroleums Ltd
54. Capital Trade Links Ltd
55. Deep Industries Ltd
56. Divis Laboratories Ltd
57. Dutron Polymers Ltd
58. Easy Fincorp Ltd
59. Ecoplast Ltd
60. EL CID Investments Ltd
61. Epsom Properties Ltd
62. Eurotex Industries and Exports Ltd
63. Everlon Financials Ltd
64. Fairchem Organics Ltd
65. Fine Organic Industries Ltd
66. Finolex Industries Ltd
67. Forbes & Company Ltd
68. Force Motors Ltd
69. Fynx Capital Ltd
70. Ganga Pharmaceuticals Ltd
71. Garware Technical Fibres Ltd
72. Geetanjali Credit and Capital Ltd
73. Great Eastern Shipping Company Ltd
74. Global Capital Markets Ltd
75. Go Fashion (India) Ltd
76. Golden Carpets Ltd
77. GTN Textiles Ltd
78. Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd
79. Hardcastle & Waud Manufacturing Company Ltd
80. Hindalco Industries Ltd
81. The Hi-Tech Gears Ltd
82. IIFL Capital Services Ltd
83. IKIO Technologies Ltd
84. Indag Rubber Ltd
85. India Cements Capital Ltd
86. Indo City Infotech Ltd
87. Indus Finance Ltd
88. Innova Captab Ltd
89. Inspirisys Solutions Ltd
90. Integrated Proteins Ltd
91. Iykot Hitech Toolroom Ltd
92. Jupiter Life Line Hospitals Ltd
93. JSW Cement Ltd
94. Kalyan Jewellers India Ltd
95. Kanel Industries Ltd
96. KBS India Ltd
97. Kemp & Company Ltd
98. Kuberan Global Edu Solutions Ltd
99. Khadim India Ltd
100. Krishna Institute of Medical Sciences Ltd
101. Kiri Industries Ltd
102. Kisaan Parivar Industries Ltd
103. Kovai Medical Center & Hospital Ltd
104. K.P. Energy Ltd
105. KP Green Engineering Ltd
106. KPI Green Energy Ltd
107. KPT Industries Ltd
108. Krsnaa Diagnostics Ltd
109. Krystal Integrated Services Ltd
110. Kuantum Papers Ltd
111. Labelkraft Technologies Ltd
112. Lexoraa Industries Ltd
113. Lloyds Engineering Works Ltd
114. Ludlow Jute & Specialities Ltd
115. Lumax Industries Ltd
116. Madhusudan Industries Ltd
117. Makers Laboratories Ltd
118. Mamata Machinery Ltd
119. Manoj Jewellers Ltd
120. Marsons Ltd
121. Mach Conferences And Events Ltd
122. Global Health Ltd
123. String Metaverse Ltd
124. Modern Shares & Stockbrokers Ltd
125. Modella Woollens Ltd
126. Credo Brands Marketing Ltd
127. Naturite Agro Products Ltd
128. National Aluminium Company Ltd
129. Nava Ltd
130. Neuland Laboratories Ltd
131. Nikki Global Finance Ltd
132. Neueon Towers Ltd
133. FSN E-Commerce Ventures Ltd (NYKAA)
134. Olympia Industries Ltd
135. Omkar Overseas Ltd
136. Oxygenta Pharmaceutical Ltd
137. Padmanabh Industries Ltd
138. Pankaj Polymers Ltd
139. Paramount Cosmetics India Ltd
140. Parshva Enterprises Ltd
141. Pasupati Acrylon Ltd
142. Patspin India Ltd
143. Paushak Ltd
144. Perfectpac Ltd
145. Petronet LNG Ltd
146. Power Finance Corporation Ltd
147. Piccadily Agro Industries Ltd
148. Pitti Engineering Ltd
149. Polylink Polymers India Ltd
150. Prince Pipes and Fittings Ltd
151. Prism Johnson Ltd
152. Prabhat Technologies (India) Ltd
153. Puravankara Ltd
154. Radix Industries (India) Ltd
155. Raminfo Ltd
156. Ratnamani Metals & Tubes Ltd
157. Rolcon Engineering Company Ltd
158. Raj Oil Mills Ltd
159. Rashi Peripherals Ltd
160. Revathi Equipment India Ltd
161. Sandur Manganese & Iron Ores Ltd
162. Sanghvi Movers Ltd
163. Sasken Technologies Ltd
164. Satchmo Holdings Ltd
165. Saurashtra Cement Ltd
166. SBC Exports Ltd
167. Schneider Electric Infrastructure Ltd
168. Shipping Corporation of India Ltd
169. Sheetal Cool Products Ltd
170. Suncare Traders Ltd
171. SER Industries Ltd
172. Shree Ganesh Remedies Ltd
173. Shakti Pumps India Ltd
174. Shervani Industrial Syndicate Ltd
175. Shetron Ltd
176. S H Kelkar and Company Ltd
177. Shyam Metalics and Energy Ltd
178. Signatureglobal (India) Ltd
179. Sita Enterprises Ltd
180. Skipper Ltd
181. Somany Ceramics Ltd
182. Spicejet Ltd
183. S & T Corporation Ltd
184. STL Networks Ltd
185. Suumaya Corporation Ltd
186. Tips Films Ltd
187. Torrent Pharmaceuticals Ltd
188. Trent Ltd
189. Trident Ltd
190. Ugro Capital Ltd
191. UNO Minda Ltd
192. United Van Der Horst Ltd
193. U. Y. Fincorp Ltd
194. Valecha Engineering Ltd
195. Veljan Denison Ltd
196. Venkys (India) Ltd
197. Virtual Global Education Ltd
198. VA Tech Wabag Ltd
199. WPIL Ltd
200. Yashraj Containeurs Ltd
201. Ardi Investments & Trading Company Ltd
202. Southern Gas Ltd
203. Zuari Agro Chemicals Ltd