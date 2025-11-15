Aastamangalam Finance standalone net profit declines 4.80% in the September 2025 quarter

Sales decline 8.59% to Rs 3.62 croreNet profit of Aastamangalam Finance declined 4.80% to Rs 2.38 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 2.50 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 8.59% to Rs 3.62 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 3.96 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales3.623.96 -9 OPM %107.4693.43 -PBDT3.323.35 -1 PBT3.323.35 -1 NP2.382.50 -5
