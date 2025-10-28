Tuesday, October 28, 2025 | 06:40 PM ISTहिंदी में पढें
Home / Markets / Capital Market News / Adani Green Energy consolidated net profit rises 111.23% in the September 2025 quarter

Adani Green Energy consolidated net profit rises 111.23% in the September 2025 quarter

Last Updated : Oct 28 2025 | 6:33 PM IST

Sales decline 5.33% to Rs 2824.00 crore

Net profit of Adani Green Energy rose 111.23% to Rs 583.00 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 276.00 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 5.33% to Rs 2824.00 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 2983.00 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales2824.002983.00 -5 OPM %92.1774.32 -PBDT1209.001160.00 4 PBT375.00539.00 -30 NP583.00276.00 111

Powered by Capital Market - Live News

 

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Oct 28 2025 | 5:32 PM IST

