Amber Enterprises India reports consolidated net loss of Rs 32.86 crore in the September 2025 quarter

Sales decline 2.24% to Rs 1647.01 croreNet loss of Amber Enterprises India reported to Rs 32.86 crore in the quarter ended September 2025 as against net profit of Rs 19.20 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 2.24% to Rs 1647.01 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 1684.70 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales1647.011684.70 -2 OPM %5.096.59 -PBDT22.4780.24 -72 PBT-47.7723.61 PL NP-32.8619.20 PL
