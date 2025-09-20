Saturday, September 20, 2025 | 03:50 PM ISTहिंदी में पढें
Crompton receives work order from Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam

Crompton receives work order from Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam

Sep 20 2025
Crompton Greaves Consumer Electricals has received a Letter of Award from Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam for design, manufacture, supply, transport, installation, testing and commissioning of Off grid DC & AC Solar Photovoltaic Water Pumping System (SPWPS) under Component-B of Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthaan Mahabhiyaan (PM KUSUM-B) which is being implemented in Madhya Pradesh as PM Krishak Mitra Surya Yojana. The order is valued at Rs 4.28 crore approximately.

Sep 20 2025

