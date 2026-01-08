Venus Remedies receives marketing authorisation for Ceftazidime + Avibactam in Indonesia
Venus Remedies has received marketing authorisation in Indonesia for its antibiotic combination Ceftazidime + Avibactam, granted by the relevant Indonesian drug regulatory authority. This approval marks the first marketing authorisation for Ceftazidime + Avibactam for the Company in Indonesia.
The product is indicated for the treatment of serious infections caused by multi-drug resistant gram-negative pathogens, including complicated intra-abdominal infections and complicated urinary tract infections
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content
More From This Section
Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel
First Published: Jan 08 2026 | 8:50 PM IST