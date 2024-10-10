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Pro Kabaddi League 2024 full schedule, venues, time, squads, live streaming

Star Sports will live telecast Kabaddi matches during the Pro Kabaddi League 2024. Fans can watch the live streaming of matches on Disney+Hotstar.

PKL 2024 starting date

The schedule for Pro Kabaddi League 2024 playoffs will declared during the course of tournament.

Anish Kumar New Delhi
9 min read Last Updated : Oct 10 2024 | 1:46 PM IST

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The 11th season of the Pro Kabaddi League (PKL 2024) begins on October 18 at the GMC Balayogi Sports Complex in Hyderabad. This year, PKL 2024 has returned to a three-city format. The kabaddi matches will commence in Hyderabad from October 18 to November 9, before moving to the Noida Indoor Stadium in Noida for the second leg, starting on November 10.

The final leg of the Pro Kabaddi League will be held at the Balewadi Sports Complex in Pune from December 3 to December 24.
 

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Pro Kabaddi League 2024 venues
  • GMC Balayogi Sports Complex in Hyderabad
  • Noida Indoor Stadium in Noida
  • Balewadi Sports Complex in Pune
PKL 2024 full schedule

Pro Kabaddi League 2024 full fixture and timetable
  Game 1
 Start Time: 8 pm		   Game 2
 Start Time: 9 pm
City Date Day of the week Team A   Team B Team A   Team B
HYDERABAD
 GACHIBOWLI INDOOR STADIUM		 18-Oct FRIDAY TELUGU TITANS VS BENGALURU BULLS DABANG DELHI K.C. VS U MUMBA
19-Oct SATURDAY TELUGU TITANS VS TAMIL THALAIVAS PUNERI PALTAN VS HARYANA STEELERS
20-Oct SUNDAY BENGAL WARRIORZ VS JAIPUR PINK PANTHERS GUJARAT GIANTS VS BENGALURU BULLS
21-Oct MONDAY UP YODDHAS VS DABANG DELHI K.C. PUNERI PALTAN VS PATNA PIRATES
22-Oct TUESDAY TELUGU TITANS VS JAIPUR PINK PANTHERS UP YODDHAS VS BENGALURU BULLS
23-Oct WEDNESDAY TAMIL THALAIVAS VS PUNERI PALTAN GUJARAT GIANTS VS U MUMBA
24-Oct THURSDAY BENGAL WARRIORZ VS UP YODDHAS HARYANA STEELERS VS JAIPUR PINK PANTHERS
25-Oct FRIDAY PATNA PIRATES VS TAMIL THALAIVAS BENGALURU BULLS VS PUNERI PALTAN
26-Oct SATURDAY U MUMBA VS BENGAL WARRIORZ TELUGU TITANS VS DABANG DELHI K.C.
27-Oct SUNDAY JAIPUR PINK PANTHERS VS TAMIL THALAIVAS UP YODDHAS VS GUJARAT GIANTS
28-Oct MONDAY HARYANA STEELERS VS DABANG DELHI K.C. TELUGU TITANS VS PATNA PIRATES
29-Oct TUESDAY BENGAL WARRIORZ VS PUNERI PALTAN BENGALURU BULLS VS DABANG DELHI K.C.
30-Oct WEDNESDAY GUJARAT GIANTS VS TAMIL THALAIVAS UP YODDHAS VS HARYANA STEELERS
31-Oct THURSDAY PATNA PIRATES VS DABANG DELHI K.C. U MUMBA VS JAIPUR PINK PANTHERS
REST DAY
02-Nov SATURDAY UP YODDHAS VS PATNA PIRATES   BENGALURU BULLS VS TELUGU TITANS
03-Nov SUNDAY BENGAL WARRIORZ VS HARYANA STEELERS PUNERI PALTAN VS U MUMBA
04-Nov MONDAY PUNERI PALTAN VS GUJARAT GIANTS BENGALURU BULLS VS TAMIL THALAIVAS
05-Nov TUESDAY JAIPUR PINK PANTHERS VS UP YODDHAS U MUMBA VS DABANG DELHI K.C.
06-Nov WEDNESDAY PATNA PIRATES VS U MUMBA TAMIL THALAIVAS VS TELUGU TITANS
07-Nov THURSDAY BENGAL WARRIORZ VS DABANG DELHI K.C. HARYANA STEELERS VS GUJARAT GIANTS
08-Nov FRIDAY JAIPUR PINK PANTHERS VS PATNA PIRATES DABANG DELHI K.C. VS TAMIL THALAIVAS
09-Nov SATURDAY TELUGU TITANS VS PUNERI PALTAN BENGALURU BULLS VS BENGAL WARRIORZ
NOIDA
 NOIDA INDOOR STADIUM		 10-Nov SUNDAY UP YODDHAS VS U MUMBA GUJARAT GIANTS VS HARYANA STEELERS
11-Nov MONDAY GUJARAT GIANTS VS PATNA PIRATES U MUMBA VS HARYANA STEELERS
12-Nov TUESDAY BENGALURU BULLS VS JAIPUR PINK PANTHERS DABANG DELHI K.C. VS PUNERI PALTAN
13-Nov WEDNESDAY GUJARAT GIANTS VS BENGAL WARRIORZ PATNA PIRATES VS HARYANA STEELERS
14-Nov THURSDAY UP YODDHAS VS TELUGU TITANS TAMIL THALAIVAS VS U MUMBA
15-Nov FRIDAY PATNA PIRATES VS BENGAL WARRIORZ JAIPUR PINK PANTHERS VS GUJARAT GIANTS
16-Nov SATURDAY BENGAL WARRIORZ VS TAMIL THALAIVAS DABANG DELHI K.C. VS BENGALURU BULLS
17-Nov SUNDAY HARYANA STEELERS VS TAMIL THALAIVAS JAIPUR PINK PANTHERS VS PUNERI PALTAN
18-Nov MONDAY TELUGU TITANS VS HARYANA STEELERS BENGALURU BULLS VS U MUMBA
19-Nov TUESDAY PUNERI PALTAN VS UP YODDHAS BENGALURU BULLS VS PATNA PIRATES
20-Nov WEDNESDAY DABANG DELHI K.C. VS GUJARAT GIANTS TELUGU TITANS VS U MUMBA
21-Nov THURSDAY BENGAL WARRIORZ VS TELUGU TITANS BENGALURU BULLS VS HARYANA STEELERS
22-Nov FRIDAY TAMIL THALAIVAS VS UP YODDHAS JAIPUR PINK PANTHERS VS DABANG DELHI K.C.
23-Nov SATURDAY GUJARAT GIANTS VS TELUGU TITANS JAIPUR PINK PANTHERS VS HARYANA STEELERS
24-Nov SUNDAY PUNERI PALTAN VS BENGAL WARRIORZ PATNA PIRATES VS UP YODDHAS
25-Nov MONDAY PUNERI PALTAN VS JAIPUR PINK PANTHERS U MUMBA VS BENGALURU BULLS
26-Nov TUESDAY UP YODDHAS VS TAMIL THALAIVAS DABANG DELHI K.C. VS PATNA PIRATES
27-Nov WEDNESDAY HARYANA STEELERS VS PUNERI PALTAN BENGAL WARRIORZ VS GUJARAT GIANTS
28-Nov THURSDAY UP YODDHAS VS JAIPUR PINK PANTHERS U MUMBA VS TELUGU TITANS
29-Nov FRIDAY TAMIL THALAIVAS VS HARYANA STEELERS GUJARAT GIANTS VS PUNERI PALTAN
30-Nov SATURDAY PATNA PIRATES VS BENGALURU BULLS JAIPUR PINK PANTHERS VS TELUGU TITANS
01-Dec SUNDAY TAMIL THALAIVAS VS DABANG DELHI K.C. BENGAL WARRIORZ VS PATNA PIRATES
  REST DAY
PUNE
 BALEWADI BADMINTON STADIUM		 03-Dec TUESDAY BENGALURU BULLS VS GUJARAT GIANTS   U MUMBA VS PUNERI PALTAN
04-Dec WEDNESDAY TELUGU TITANS VS UP YODDHAS   HARYANA STEELERS VS BENGAL WARRIORZ
05-Dec THURSDAY DABANG DELHI K.C. VS UP YODDHAS   JAIPUR PINK PANTHERS VS U MUMBA
06-Dec FRIDAY TAMIL THALAIVAS VS GUJARAT GIANTS   HARYANA STEELERS VS PATNA PIRATES
07-Dec SATURDAY UP YODDHAS VS PUNERI PALTAN   TELUGU TITANS VS BENGAL WARRIORZ
08-Dec SUNDAY PATNA PIRATES VS JAIPUR PINK PANTHERS   U MUMBA VS GUJARAT GIANTS
09-Dec MONDAY HARYANA STEELERS VS TELUGU TITANS   PUNERI PALTAN VS DABANG DELHI K.C.
10-Dec TUESDAY GUJARAT GIANTS VS JAIPUR PINK PANTHERS   BENGAL WARRIORZ VS BENGALURU BULLS
11-Dec WEDNESDAY HARYANA STEELERS VS BENGALURU BULLS   U MUMBA VS TAMIL THALAIVAS
12-Dec THURSDAY DABANG DELHI K.C. VS TELUGU TITANS   UP YODDHAS VS BENGAL WARRIORZ
13-Dec FRIDAY TAMIL THALAIVAS VS PATNA PIRATES   PUNERI PALTAN VS BENGALURU BULLS
14-Dec SATURDAY TELUGU TITANS VS GUJARAT GIANTS   DABANG DELHI K.C. VS HARYANA STEELERS
15-Dec SUNDAY TAMIL THALAIVAS VS JAIPUR PINK PANTHERS   U MUMBA VS UP YODDHAS
16-Dec MONDAY DABANG DELHI K.C. VS BENGAL WARRIORZ   PATNA PIRATES VS PUNERI PALTAN
17-Dec TUESDAY HARYANA STEELERS VS UP YODDHAS   JAIPUR PINK PANTHERS VS BENGALURU BULLS
18-Dec WEDNESDAY TAMIL THALAIVAS VS BENGAL WARRIORZ   PATNA PIRATES VS TELUGU TITANS
19-Dec THURSDAY GUJARAT GIANTS VS UP YODDHAS   U MUMBA VS PATNA PIRATES
20-Dec FRIDAY JAIPUR PINK PANTHERS VS BENGAL WARRIORZ   PUNERI PALTAN VS TELUGU TITANS
21-Dec SATURDAY PATNA PIRATES VS GUJARAT GIANTS   DABANG DELHI K.C. VS JAIPUR PINK PANTHERS
22-Dec SUNDAY TAMIL THALAIVAS VS BENGALURU BULLS   HARYANA STEELERS VS U MUMBA
23-Dec MONDAY GUJARAT GIANTS VS DABANG DELHI K.C.   PUNERI PALTAN VS TAMIL THALAIVAS
24-Dec TUESDAY BENGALURU BULLS VS UP YODDHAS   BENGAL WARRIORZ VS U MUMBA


Squads of all 12 teams in Pro Kabaddi League 2024


Bengal Warriorz 2024 squad

Vishwas S (Elite retained player), Nitin Kumar (Elite retained player), Shreyas Umbardand (Existing new young player), Aditya S Shinde (Existing new young player), Dipak Arjun Shinde (Existing new young player), Maharudra Garje (Existing new young player),Fazel Atrachali, Maninder Singh, Chai-Ming Chang, Nitesh Kumar, Mayur Jagannath Kadam, Praveen Thakur, Sambhaji Wabale, Hem Raj, Akash B Chavhan, Arjun Rathi, Vaibhav Bhausaheb Garje, Sagar Kumar, Pranay Vinay Rane, Sushil Kambrekar, Yash Malik, Manjeet, Deep Kumar.

Bengaluru Bulls 2024 squad

Ponparthiban Subramanian (Elite retained), Sushil (Elite retained player), Rohit Kumar (Elite retained player), Saurabh Nandal (Retained young player), Aditya Powar (Existing new young player), Akshit (Existing new young player), Arulnanthababu (Existing new young player), Parteek (Existing new young player), Ajinkya Pawar, Pardeep Narwal, Lucky Kumar, Manjeet, Chandranaik M, Hasun Thongkruea, Pramot Saising, Nitin Rawal, Jai Bhagwan, Jatin

Dabang Delhi KC 2024 squad

Ashu Malik (Elite retained player), Vikrant (Elite retained player), Naveen Kumar (Elite retained player), Ashish (Existing new young player), Himmat Antil (Existing new young player), Manu (Existing new young player), Yogesh (Existing new young player), Ashish, Siddharth Desai, Mohit, Sandeep, Md. Mijanur Rahman, Mohammad Baba Ali, Nitin Panwar, Brijendra Singh Chaudhary, Gaurav Chhillar, Himanshu, Rahul, Parveen, Rinku Narwal, Vinay.

Gujarat Giants 2024 squad

Balaji D (Elite retained player, Jitender Yadav (Elite retained player), Parteek Dahiya (Retained young player), Rakesh (Retained young player), Nitin (Existing new young player), Guman Singh, Sombir, Mohammad Esmaeil Nabibakhsh, Vahid Reza Eimehr, Neeraj Kumar, Monu, Raj D Salunkhe, Himanshu, Himanshu Singh, Aadesh Siwach, Harsh Mahesh Lad, Rohan Singh, Mohit, Manuj, Nitesh.

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Haryana Steelers 2024 squad

Rahul Sethpal, Ghanshyam Magar, Jaideep, Mohit, Vinay, Jaya Soorya NS, Hardeep, Shivam Anil Patare, Vishal S. Tate, Mohammadreza Shadloui Chiyaneh, Gnana Abhishek, Manikandan S, Sahil, Vikas Jadhav, Sanjay, Manikandan S, Ashish Gill, Naveen, Sanskar Mishra

Jaipur Pink Panthers 2024 squad

Arjun Deshwal, Reza Mirbagheri, Ankush, Abhishek KS, Abhijeet Malik, Surjeet Singh, Ritik Sharma, Ronak Singh, Sombir, Nitin Kumar, Amir Hossein Mohammadmaleki, Arpit Saroha, Shrikant Jadhav, Vikash Kandola, Neeraj Narwal, Mayank Malik, Aamir Wani, Ravi Kumar, Lucky Sharma, K Dharanidharan, Navneet

Patna Pirates 2024 squad

Ankit, Sandeep Kumar, Manish, Abinand Subhash, Kunal Mehta, Sudhakar M, Shubham Shinde, Ayan, Sahil Patil, Deepak, Navdeep, Hamid Mirzaei Nader, Jang Kun Lee, Gurdeep, Thiyagarajan Yuvraj, Deepak Rajender Singh, Prashant Kumar Rathi, Meetu Sharma, Devank, Sagar, Aman, Pravinder, Babu Murugasan

Puneri Paltan 2024 squad

Abinesh Nadarajan, Gaurav Khatri, Aditya Shinde, Akash Shinde, Mohit Goyat, Aslam Inamdar, Pankaj Mohite, Sanket Sawant, Dadaso Pujari, Nitin, Tushar Adhavade, Vaibhav Kamble, Mohit, Amir Hassan Noroozi, Ali Hadi, Aman, Ajith V Kumar, Mohd. Amaan, Aryavardhan Navale, Vishal, Sourav

Tamil Thalaivas 2024 squad 

Narender, Sahil, Mohit, Aashish, Sagar, Himanshu, M. Abishek, Nitesh Kumar, Nitin Singh, Ronak, Vishal Chahal, Sachin Tanwar, Anuj Gawade, Dhiraj Bailmare, Ramkumar Mayandi, Moein Safaghi, Amirhossein Bastami, Sourabh Fagare

Telugu Titans 2024 squad

Shankar Gadai, Ajit Pawar, Ankit, Omkar Patil, Praful Zaware, Sanjeevi S, Pawan Sehrawat, Krishan Dhull, Vijay Malik, Rohit, Sagar, Chetan Sahu, Nitin, Milad Jabbari, Mohammad Malak, Sunder, Manjeet, Ashish Narwal, Amit Kumar

U Mumba 2024 squad

Amirmohammad Zafardanesh, Rinku, Shivam, Bittu, Gokulakannan M, Mukilan Shanmugam, Sombir, Sunil Kumar, Manjeet, Sunny, Deepak Kundu, Lokesh Gosliya, Ajit Chouhan, Amin Ghorbani, Parvesh Bhainswal, Shubham Kumar, M Dhanasekar, Stuwart Singh, Vishal Choudhary, Aashish Kumar, Satish Kannan

UP Yoddhas 2024 squad

Sumit, Surender Gill, Ashu Singh, Gagana Gowda HR, Hitesh, Shivam Chaudhary, Bharat Hooda, Sahul Kumar, Jayesh Mahajan, Gangaram, Sachin, Keshav Kumar, Mohammadreza Kaboudrahangi, Heidarali Ekrami, Mahender Singh, Bhavani Rajput, Vivek, Akshay R Suryawanshi

 

 

PKL 2024 start date, live match timings, live streaming and telecast


When will the Pro Kabaddi League 2024 begins?

PKL 2024 will begin on October 18 in Hyderabad.

What are the live Kabaddi match timings in Pro Kabaddi League 2024?

All match days in the league stage will be double-headers, with the first match starting at 8:00 PM and the second at 9:00 PM IST.

Which TV channels will live telecast Kabaddi matches during PKL 2024?

Star Sports will live telecast Kabaddi matches during Pro Kabaddi League 2024.

How to watch the live streaming of PKL 2024 matches?

Fans can watch the live streaming of Pro Kabaddi League 2024 matches on Disney+Hotstar.


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Topics : Tamil Thalaivas Puneri Paltan Patna Pirates Dabang Delhi Haryana Steelers Bengal Warriors Bengaluru Bulls Jaipur Pink Panthers Telugu Titans U Mumba UP Yoddha Gujarat Fortunegiants Pro Kabaddi League Kabaddi

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First Published: Oct 10 2024 | 1:45 PM IST

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