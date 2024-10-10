Pro Kabaddi League 2024 full schedule, venues, time, squads, live streaming

The 11th season of the Pro Kabaddi League (PKL 2024) begins on October 18 at the GMC Balayogi Sports Complex in Hyderabad. This year, PKL 2024 has returned to a three-city format. The kabaddi matches will commence in Hyderabad from October 18 to November 9, before moving to the Noida Indoor Stadium in Noida for the second leg, starting on November 10.
The final leg of the Pro Kabaddi League will be held at the Balewadi Sports Complex in Pune from December 3 to December 24.
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- GMC Balayogi Sports Complex in Hyderabad
- Noida Indoor Stadium in Noida
- Balewadi Sports Complex in Pune
|Pro Kabaddi League 2024 full fixture and timetable
|
Game 1
Start Time: 8 pm
|
Game 2
Start Time: 9 pm
|City
|Date
|Day of the week
|Team A
|Team B
|Team A
|Team B
|
HYDERABAD
GACHIBOWLI INDOOR STADIUM
|18-Oct
|FRIDAY
|TELUGU TITANS
|VS
|BENGALURU BULLS
|DABANG DELHI K.C.
|VS
|U MUMBA
|19-Oct
|SATURDAY
|TELUGU TITANS
|VS
|TAMIL THALAIVAS
|PUNERI PALTAN
|VS
|HARYANA STEELERS
|20-Oct
|SUNDAY
|BENGAL WARRIORZ
|VS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|GUJARAT GIANTS
|VS
|BENGALURU BULLS
|21-Oct
|MONDAY
|UP YODDHAS
|VS
|DABANG DELHI K.C.
|PUNERI PALTAN
|VS
|PATNA PIRATES
|22-Oct
|TUESDAY
|TELUGU TITANS
|VS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|UP YODDHAS
|VS
|BENGALURU BULLS
|23-Oct
|WEDNESDAY
|TAMIL THALAIVAS
|VS
|PUNERI PALTAN
|GUJARAT GIANTS
|VS
|U MUMBA
|24-Oct
|THURSDAY
|BENGAL WARRIORZ
|VS
|UP YODDHAS
|HARYANA STEELERS
|VS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|25-Oct
|FRIDAY
|PATNA PIRATES
|VS
|TAMIL THALAIVAS
|BENGALURU BULLS
|VS
|PUNERI PALTAN
|26-Oct
|SATURDAY
|U MUMBA
|VS
|BENGAL WARRIORZ
|TELUGU TITANS
|VS
|DABANG DELHI K.C.
|27-Oct
|SUNDAY
|JAIPUR PINK PANTHERS
|VS
|TAMIL THALAIVAS
|UP YODDHAS
|VS
|GUJARAT GIANTS
|28-Oct
|MONDAY
|HARYANA STEELERS
|VS
|DABANG DELHI K.C.
|TELUGU TITANS
|VS
|PATNA PIRATES
|29-Oct
|TUESDAY
|BENGAL WARRIORZ
|VS
|PUNERI PALTAN
|BENGALURU BULLS
|VS
|DABANG DELHI K.C.
|30-Oct
|WEDNESDAY
|GUJARAT GIANTS
|VS
|TAMIL THALAIVAS
|UP YODDHAS
|VS
|HARYANA STEELERS
|31-Oct
|THURSDAY
|PATNA PIRATES
|VS
|DABANG DELHI K.C.
|U MUMBA
|VS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|REST DAY
|02-Nov
|SATURDAY
|UP YODDHAS
|VS
|PATNA PIRATES
|BENGALURU BULLS
|VS
|TELUGU TITANS
|03-Nov
|SUNDAY
|BENGAL WARRIORZ
|VS
|HARYANA STEELERS
|PUNERI PALTAN
|VS
|U MUMBA
|04-Nov
|MONDAY
|PUNERI PALTAN
|VS
|GUJARAT GIANTS
|BENGALURU BULLS
|VS
|TAMIL THALAIVAS
|05-Nov
|TUESDAY
|JAIPUR PINK PANTHERS
|VS
|UP YODDHAS
|U MUMBA
|VS
|DABANG DELHI K.C.
|06-Nov
|WEDNESDAY
|PATNA PIRATES
|VS
|U MUMBA
|TAMIL THALAIVAS
|VS
|TELUGU TITANS
|07-Nov
|THURSDAY
|BENGAL WARRIORZ
|VS
|DABANG DELHI K.C.
|HARYANA STEELERS
|VS
|GUJARAT GIANTS
|08-Nov
|FRIDAY
|JAIPUR PINK PANTHERS
|VS
|PATNA PIRATES
|DABANG DELHI K.C.
|VS
|TAMIL THALAIVAS
|09-Nov
|SATURDAY
|TELUGU TITANS
|VS
|PUNERI PALTAN
|BENGALURU BULLS
|VS
|BENGAL WARRIORZ
|
NOIDA
NOIDA INDOOR STADIUM
|10-Nov
|SUNDAY
|UP YODDHAS
|VS
|U MUMBA
|GUJARAT GIANTS
|VS
|HARYANA STEELERS
|11-Nov
|MONDAY
|GUJARAT GIANTS
|VS
|PATNA PIRATES
|U MUMBA
|VS
|HARYANA STEELERS
|12-Nov
|TUESDAY
|BENGALURU BULLS
|VS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|DABANG DELHI K.C.
|VS
|PUNERI PALTAN
|13-Nov
|WEDNESDAY
|GUJARAT GIANTS
|VS
|BENGAL WARRIORZ
|PATNA PIRATES
|VS
|HARYANA STEELERS
|14-Nov
|THURSDAY
|UP YODDHAS
|VS
|TELUGU TITANS
|TAMIL THALAIVAS
|VS
|U MUMBA
|15-Nov
|FRIDAY
|PATNA PIRATES
|VS
|BENGAL WARRIORZ
|JAIPUR PINK PANTHERS
|VS
|GUJARAT GIANTS
|16-Nov
|SATURDAY
|BENGAL WARRIORZ
|VS
|TAMIL THALAIVAS
|DABANG DELHI K.C.
|VS
|BENGALURU BULLS
|17-Nov
|SUNDAY
|HARYANA STEELERS
|VS
|TAMIL THALAIVAS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|VS
|PUNERI PALTAN
|18-Nov
|MONDAY
|TELUGU TITANS
|VS
|HARYANA STEELERS
|BENGALURU BULLS
|VS
|U MUMBA
|19-Nov
|TUESDAY
|PUNERI PALTAN
|VS
|UP YODDHAS
|BENGALURU BULLS
|VS
|PATNA PIRATES
|20-Nov
|WEDNESDAY
|DABANG DELHI K.C.
|VS
|GUJARAT GIANTS
|TELUGU TITANS
|VS
|U MUMBA
|21-Nov
|THURSDAY
|BENGAL WARRIORZ
|VS
|TELUGU TITANS
|BENGALURU BULLS
|VS
|HARYANA STEELERS
|22-Nov
|FRIDAY
|TAMIL THALAIVAS
|VS
|UP YODDHAS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|VS
|DABANG DELHI K.C.
|23-Nov
|SATURDAY
|GUJARAT GIANTS
|VS
|TELUGU TITANS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|VS
|HARYANA STEELERS
|24-Nov
|SUNDAY
|PUNERI PALTAN
|VS
|BENGAL WARRIORZ
|PATNA PIRATES
|VS
|UP YODDHAS
|25-Nov
|MONDAY
|PUNERI PALTAN
|VS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|U MUMBA
|VS
|BENGALURU BULLS
|26-Nov
|TUESDAY
|UP YODDHAS
|VS
|TAMIL THALAIVAS
|DABANG DELHI K.C.
|VS
|PATNA PIRATES
|27-Nov
|WEDNESDAY
|HARYANA STEELERS
|VS
|PUNERI PALTAN
|BENGAL WARRIORZ
|VS
|GUJARAT GIANTS
|28-Nov
|THURSDAY
|UP YODDHAS
|VS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|U MUMBA
|VS
|TELUGU TITANS
|29-Nov
|FRIDAY
|TAMIL THALAIVAS
|VS
|HARYANA STEELERS
|GUJARAT GIANTS
|VS
|PUNERI PALTAN
|30-Nov
|SATURDAY
|PATNA PIRATES
|VS
|BENGALURU BULLS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|VS
|TELUGU TITANS
|01-Dec
|SUNDAY
|TAMIL THALAIVAS
|VS
|DABANG DELHI K.C.
|BENGAL WARRIORZ
|VS
|PATNA PIRATES
|REST DAY
|
PUNE
BALEWADI BADMINTON STADIUM
|03-Dec
|TUESDAY
|BENGALURU BULLS
|VS
|GUJARAT GIANTS
|U MUMBA
|VS
|PUNERI PALTAN
|04-Dec
|WEDNESDAY
|TELUGU TITANS
|VS
|UP YODDHAS
|HARYANA STEELERS
|VS
|BENGAL WARRIORZ
|05-Dec
|THURSDAY
|DABANG DELHI K.C.
|VS
|UP YODDHAS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|VS
|U MUMBA
|06-Dec
|FRIDAY
|TAMIL THALAIVAS
|VS
|GUJARAT GIANTS
|HARYANA STEELERS
|VS
|PATNA PIRATES
|07-Dec
|SATURDAY
|UP YODDHAS
|VS
|PUNERI PALTAN
|TELUGU TITANS
|VS
|BENGAL WARRIORZ
|08-Dec
|SUNDAY
|PATNA PIRATES
|VS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|U MUMBA
|VS
|GUJARAT GIANTS
|09-Dec
|MONDAY
|HARYANA STEELERS
|VS
|TELUGU TITANS
|PUNERI PALTAN
|VS
|DABANG DELHI K.C.
|10-Dec
|TUESDAY
|GUJARAT GIANTS
|VS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|BENGAL WARRIORZ
|VS
|BENGALURU BULLS
|11-Dec
|WEDNESDAY
|HARYANA STEELERS
|VS
|BENGALURU BULLS
|U MUMBA
|VS
|TAMIL THALAIVAS
|12-Dec
|THURSDAY
|DABANG DELHI K.C.
|VS
|TELUGU TITANS
|UP YODDHAS
|VS
|BENGAL WARRIORZ
|13-Dec
|FRIDAY
|TAMIL THALAIVAS
|VS
|PATNA PIRATES
|PUNERI PALTAN
|VS
|BENGALURU BULLS
|14-Dec
|SATURDAY
|TELUGU TITANS
|VS
|GUJARAT GIANTS
|DABANG DELHI K.C.
|VS
|HARYANA STEELERS
|15-Dec
|SUNDAY
|TAMIL THALAIVAS
|VS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|U MUMBA
|VS
|UP YODDHAS
|16-Dec
|MONDAY
|DABANG DELHI K.C.
|VS
|BENGAL WARRIORZ
|PATNA PIRATES
|VS
|PUNERI PALTAN
|17-Dec
|TUESDAY
|HARYANA STEELERS
|VS
|UP YODDHAS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|VS
|BENGALURU BULLS
|18-Dec
|WEDNESDAY
|TAMIL THALAIVAS
|VS
|BENGAL WARRIORZ
|PATNA PIRATES
|VS
|TELUGU TITANS
|19-Dec
|THURSDAY
|GUJARAT GIANTS
|VS
|UP YODDHAS
|U MUMBA
|VS
|PATNA PIRATES
|20-Dec
|FRIDAY
|JAIPUR PINK PANTHERS
|VS
|BENGAL WARRIORZ
|PUNERI PALTAN
|VS
|TELUGU TITANS
|21-Dec
|SATURDAY
|PATNA PIRATES
|VS
|GUJARAT GIANTS
|DABANG DELHI K.C.
|VS
|JAIPUR PINK PANTHERS
|22-Dec
|SUNDAY
|TAMIL THALAIVAS
|VS
|BENGALURU BULLS
|HARYANA STEELERS
|VS
|U MUMBA
|23-Dec
|MONDAY
|GUJARAT GIANTS
|VS
|DABANG DELHI K.C.
|PUNERI PALTAN
|VS
|TAMIL THALAIVAS
|24-Dec
|TUESDAY
|BENGALURU BULLS
|VS
|UP YODDHAS
|BENGAL WARRIORZ
|VS
|U MUMBA
Squads of all 12 teams in Pro Kabaddi League 2024
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