General Bipin Rawat to Satya Nadella: Complete list of Padma Awardees 2022

President approved conferment of 128 this year on the eve of the 73rd Republic Day. Following is the list of Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri awardees:



Padma Vibhushan (4)



SNNameFieldState/CountryMs. Prabha AtreArtMaharashtraShri RadheyshyamKhemka (Posthumous)Literature & EducationUttar PradeshGeneral Bipin RawatCivil ServiceUttarakhand(Posthumous)Shri Kalyan SinghPublic AffairsUttar Pradesh(Posthumous)Padma Bhushan (17)Shri Ghulam Nabi AzadPublic AffairsJammu and KashmirShri Victor BanerjeeArtWest BengalMs. Gurmeet Bawa(Posthumous)ArtPunjabShri BuddhadebBhattacharjeePublic AffairsWest BengalShri NatarajanChandrasekaranTrade and IndustryMaharashtra10 Shri Krishna Ella andSmt. Suchitra Ella* (Duo)Trade and IndustryTelangana11 Ms. Madhur JafferyOthers-Culinary12 Shri Devendra JhajhariaSportsRajasthan13 Shri Rashid KhanArtUttar Pradesh14 Shri Rajiv MehrishiCivil ServiceRajasthan15 Shri Satya NarayanaNadellaTrade and IndustryUSA16 Shri Sundararajan PichaiTrade and IndustryUSA17 Shri Cyrus PoonawallaTrade and IndustryMaharashtra18 Shri Sanjaya Rajaram(Posthumous)Science and EngineeringMexico19 Ms. Pratibha RayLiterature and EducationOdisha20 Swami SachidanandLiterature and EducationGujarat21 Shri Vashishth TripathiLiterature and EducationUttar PradeshPadma Shri (107)22 Shri Prahlad Rai AgarwalaTrade and IndustryWest Bengal23 Prof. Najma AkhtarLiterature and EducationDelhi24 Shri Sumit AntilSportsHaryana25 Shri T Senka AoLiterature and EducationNagaland26 Ms. Kamalini Asthana andMs.Nalini Asthana* (Duo)ArtUttar Pradesh27 Shri Subbanna AyyappanScience and EngineeringKarnataka28 Shri J K BajajLiterature and EducationDelhi29 Shri Sirpi BalasubramaniamLiterature and EducationTamil Nadu30 Srimad Baba BaliaSocial WorkOdisha31 Ms. SanghamitraBandyopadhyayScience and EngineeringWest Bengal32 Ms. Madhuri BarthwalArtUttarakhand33 Shri Akhone Asgar AliBasharatLiterature and EducationLadakh34 Dr. Himmatrao BawaskarMedicineMaharashtra35 Shri Harmohinder SinghBediLiterature and EducationPunjab36 Shri Pramod BhagatSportsOdisha37 Shri S Ballesh BhajantriArtTamil Nadu38 Shri Khandu WangchukBhutiaArtSikkim39 Shri Maria ChristopherByrskiLiterature and EducationPoland40 Acharya ChandanajiSocial WorkBihar41 Ms. Sulochana ChavanArtMaharashtra42 Shri Neeraj ChopraSportsHaryana43 Ms. Shakuntala ChoudharySocial WorkAssam44 Shri Sankaranarayana MenonChundayilSportsKerala45 Shri S DamodaranSocial WorkTamil Nadu46 Shri Faisal Ali DarSportsJ&K47 Shri Jagjit Singh DardiTrade and IndustryChandigarh48 Dr. Prokar DasguptaMedicineUnited Kingdom49 Shri Aditya Prasad DashScience and EngineeringOdisha50 Dr. Lata DesaiMedicineGujarat51 Shri Malji bhai DesaiPublic AffairsGujarat52 Ms. Basanti DeviSocial WorkUttarakhand53 Ms. Lourembam Bino DeviArtManipur54 Ms. Muktamani DeviTrade and IndustryManipur55 Ms. Shyamamani DeviArtOdisha56 Shri Khalil Dhantejvi(Posthumous)Literature and EducationGujarat57 Shri Savaji Bhai DholakiaSocial WorkGujarat58 Shri Arjun Singh DhurveArtMadhya Pradesh59 Dr. Vijaykumar VinayakDongreMedicineMaharashtra60 Shri Chandraprakash DwivediArtRajasthan61 Shri Dhaneswar EngtiLiterature and EducationAssam62 Shri Om Prakash GandhiSocial WorkHaryana63 Shri Narasimha Rao GarikapatiLiterature and EducationAndhra Pradesh64 Shri Girdhari Ram Ghonju(Posthumous)Literature and EducationJharkhand65 Shri Shaibal Gupta(Posthumous)Literature and EducationBihar66 Shri Narasingha Prasad GuruLiterature and EducationOdisha67 Shri Gosaveedu Shaik Hassan(Posthumous)ArtAndhra Pradesh68 Shri Ryuko HiraTrade and IndustryJapan69 Ms. Sosamma TypeOthers - AnimalHusbandryKerala70 Shri Avadh Kishore JadiaLiterature and EducationMadhya Pradesh71 Ms. Sowcar JanakiArtTamil Nadu72 Ms. Tara JauharLiterature and EducationDelhi73 Ms. Vandana KatariaSportsUttarakhand74 Shri H R KeshavamurthyArtKarnataka75 Shri Rutger KortenhorstLiterature and EducationIreland76 Shri P Narayana KurupLiterature and EducationKerala77 Ms. Avani LekharaSportsRajasthan78 Shri Moti Lal MadanScience and EngineeringHaryana79 Shri Shivnath MishraArtUttar Pradesh80 Dr. Narendra Prasad Misra(Posthumous)MedicineMadhya Pradesh81 Shri Darshanam MogilaiahArtTelangana82 Shri Guruprasad Mohapatra(Posthumous)Civil ServiceDelhi83 Shri Thavil Kongampattu A VMurugaiyanArtPuducherry84 Ms. R MuthukannammalArtTamil Nadu85 Shri Abdul Khader NadakattinOthers - Grassroots InnovationKarnataka86 Shri Amai Mahalinga NaikOthers - AgricultureKarnataka87 Shri Tsering NamgyalArtLadakh88 Shri A K C NatarajanArtTamil Nadu89 Shri V L NghakaLiterature and EducationMizoram90 Shri Sonu NigamArtMaharashtra91 Shri Ram Sahay PandayArtMadhya Pradesh92 Shri Chirapat PrapandavidyaLiterature and EducationThailand93 Ms. K V RabiyaSocial WorkKerala94 Shri Anil Kumar RajvanshiScience and EngineeringMaharashtra95 Shri Sheesh RamArtUttar Pradesh96 Shri RamachandraiahArtTelangana97 Dr. Sunkara Venkata AdinarayanaRaoMedicineAndhra Pradesh98 Ms. Gamit Ramilaben RaysingbhaiSocial WorkGujarat99 Ms. Padmaja ReddyArtTelangana100 Guru Tulku RinpocheOthers - SpiritualismArunachal Pradesh101 Shri Brahmanand SankhwalkarSportsGoa102 Shri Vidyanand SarekLiterature and EducationHimachal Pradesh103 Shri Kali Pada SarenLiterature and EducationWest Bengal104 Dr. Veeraswamy SeshiahMedicineTamil Nadu105 Ms. Prabhaben ShahSocial WorkDadra and NagarHaveli and Damanand Diu106 Shri Dilip ShahaniLiterature and EducationDelhi107 Shri Ram Dayal SharmaArtRajasthan108 Shri Vishwamurti ShastriLiterature and EducationJ&K109 Ms. Tatiana Lvovna ShaumyanLiterature and EducationRussia110 Shri Siddhalingaiah(Posthumous)Literature and EducationKarnataka111 Shri Kaajee SinghArtWest Bengal112 Shri Konsam Ibomcha SinghArtManipur113 Shri Prem SinghSocial WorkPunjab114 Shri Seth Pal SinghOthers - AgricultureUttar Pradesh115 Ms. Vidya Vindu SinghLiterature and EducationUttar Pradesh116 Baba Iqbal Singh JiSocial WorkPunjab117 Dr. Bhimsen SinghalMedicineMaharashtra118 Shri SivanandaOthers - YogaUttar Pradesh119 Shri Ajay Kumar SonkarScience and EngineeringUttar Pradesh120 Ms. Ajita SrivastavaArtUttar Pradesh121 Sadguru Brahmeshanand AcharyaSwamiOthers - SpiritualismGoa122 Dr. Balaji Tambe(Posthumous)MedicineMaharashtra123 Shri Raghuvendra TanwarLiterature and EducationHaryana124 Dr. Kamlakar TripathiMedicineUttar Pradesh125 Ms. Lalita VakilArtHimachal Pradesh126 Ms. Durga Bai VyamArtMadhya Pradesh127 Shri Jyantkumar MaganlalVyasScience and EngineeringGujarat128 Ms.

