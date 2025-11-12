Jupiter Wagons consolidated net profit declines 48.12% in the September 2025 quarter

Sales decline 22.12% to Rs 785.85 croreNet profit of Jupiter Wagons declined 48.12% to Rs 46.56 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 89.74 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 22.12% to Rs 785.85 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 1009.04 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales785.851009.04 -22 OPM %13.1213.77 -PBDT94.71131.95 -28 PBT78.29119.18 -34 NP46.5689.74 -48
