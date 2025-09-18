Thursday, September 18, 2025 | 01:55 PM ISTहिंदी में पढें
Tata Steel announces change in senior management

Tata Steel announces change in senior management

Image

Last Updated : Sep 18 2025 | 1:50 PM IST

Tata Steel announced change in senior management as under:

- Uttam Singh, Vice President Operations (Tata Steel Meramandali), is being re-designated as Vice President Operations (Tata Steel Kalinganagar), with effect from 1 December 2025.

- Sudhir Mehta is being appointed as Vice President Operations (Tata Steel Meramandali) - Designate, with effect from 15 November 2025, and as Vice President Operations (Tata Steel Meramandali) with effect from 1 December 2025.

First Published: Sep 18 2025 | 1:29 PM IST

