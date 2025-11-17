Vedavaag Systems consolidated net profit declines 55.47% in the September 2025 quarter

Sales decline 13.66% to Rs 21.62 croreNet profit of Vedavaag Systems declined 55.47% to Rs 1.22 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 2.74 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 13.66% to Rs 21.62 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 25.04 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales21.6225.04 -14 OPM %13.7417.25 -PBDT2.744.20 -35 PBT1.783.67 -51 NP1.222.74 -55
