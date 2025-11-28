Friday, November 28, 2025 | 05:26 PM ISTहिंदी में पढें
Junior Hockey World Cup 2025: Check full squads of all participating teams

Junior Hockey World Cup 2025: Check full squads of all participating teams

A total of 24 teams are participating in the Junior Hockey World Cup 2025, divided into six groups of four teams each

Junior Hockey World Cup 2025

Junior Hockey World Cup 2025

New Delhi
Last Updated : Nov 28 2025 | 5:23 PM IST

Don't want to miss the best from Business Standard?

The 14th edition of the men’s Junior Hockey World Cup, i.e., the Junior Hockey World Cup 2025, started on Friday in India with a total of 24 teams divided into six groups of four teams each, battling it out in the 13-day event to find the next champion of the junior hockey circuit. The hosts, India, will be one of the favourites to win the trophy alongside Belgium, defending champions Germany, France and Spain. Now, to get you more familiar with the tournament, let’s take a look at the full squads of all the participating teams, one of whom will lift the coveted trophy on December 10. 
 

Full squads of all Junior Hockey World Cup 2025 teams:

Pool A Squads

Canada Squad: Lucas Aardenburg, Brooklyn Aranha, Parmveer Basra, Gurnoor Bhullar, Gurwinder Brar, Josiah Campbell, Navdip Chandi, Stanley Cooke, Leighton De Souza, Morgan Garside, Ravpreet Gill, Noah Louie, Joshua Miranda, Karam Sandhu, Harjas Sanghera, Kale Simonson, Grant Simpson, Gavin Thind, Robin Thind
 
Germany Squad: Paul Babic, Julijan Cerkez, Jasper Ditzer, Jannik Enaux, Christian Franz, Benedikt Geyer, Paul Glander, Nicolaus Hansen, Ben Hasbach, Lenn Hoffmann, Lukas Kossel, Quirin Nahr, Maximilian Stahmann, Ferdinand Steinebach, Niklas Tecklenburg, Jonas von Gersum, Alec von Schwerin, Justus Warweg, Johann Wehnert, Titus Wex
 
Ireland Squad: Max Caulwell, Sam Chapman, James Clark, James Coffey, John Cunningham, Samuel Dale, Thomas Dobson, Rex Dunlop, Jake Fulton, Joshua Gill, Jamie Horgan, Alfie Le Quesne, Matthew McKee, Noa Mulvey, Toby O’Connell, Louis Rowe, Milo Thompson, Ben Walker, Gregory Williams, Ryan Williams

South Africa Squad: Lethabo Bogacwi, Jaydon Brooker, Daniel den Bakker, Daniel Dillon, Leruo Ditlhakanyane, Brett Horn, Zeke Hougaard, Casey Keevy, Litha Kraai, Sian Maart, Lumi Matwele, Carlon Mentoor, Ross Montgomery, Dan Neuhoff, Sachin Padayachee, Ozair Pillai, Johannes Schoeman, Jamie Seale, Reuben Sendzul, Taine Tanner-Ellis

Pool B Squads

Chile Squad: Fernando Aguirre, Cristóbal Andrade, Gaspar Carvajal, Felipe Duisberg, Ignacio Fariña, Gaspar Fosalba, Simón Frenk, Tomas Hasson, Juan Kouyoumdjian Velasco, Arnau Labbe, Sebastian Loehnert, Lucas Luders, Santiago Pizarro, Felipe Richard, Axel Stein, Tomás Taborga, León Taladriz, Nicolás Troncoso, Javier Vargas, Vicente Wilhelmy
 
India Squad: Amir Ali, Sunil Palakshappa Bennur, Adrohit Ekka, Anmol Ekka, Rosan Kujur, Rohit Kullu, Sourabh Anand Kushwaha, Thounaojam Ingalemba Luwang, Ankit Pal, Rohit, Arshdeep Singh, Bikramjit Singh, Dilraj Singh, Gurjot Singh, Manmeet Singh, Prince Deep Singh, Ravneet Singh, Priyobarta Talem, Sharda Nand Tiwari, Ajeet Yadav
 
Oman Squad: Hazaa Al Balushi, Saad Al Fazari, Said Al Fazari, Nibras Al Hasani, Alhussin Al Hasni, Ahmed Al Naabi, Zakariya Al Nabhani, Al Baraa Al Nofli, Khaddom Rabi A Al Nofli, Murtadha Mubarak Abdullah Al Nofli, Ammar Al Qaiti, Ahmad Al Qasmi, Awad Al Rawahi, Anas Al Siyabi, Maitham Al Wahaibi, Abdul Rahman Bait, Mohammed Bait Obaid, Laith Mahmood Khamis Alnabhani, Muhanad Talal Khamis Albuluhi, Sanad Saud Sbeit
 
Switzerland Squad: Jonathan Baumbach, Alessio Brunold, Cedrix Eichenberger, Fritz Eickhoff, Max Fischbach, Jens Flück, Ben Gasser, Timo Graf, Pascal Gremlich, Victor Herzog, Yannick Hug, Jonathan Kleschin, Léonard Kraxner, Lionel Krneta, Corsin Rauch, Mattia Ribaudo, Maurizio Ribaudo, Clément Thijs, Louis Thijs, Frederik von Strantz

Pool C Squads

Argentina Squad: Matias Andreotti, Joaquin Barberis, Teo Barrena, Juan Boretti, Lucas Boretti, Bruno Correa, Joaquin Costa, Luca Dulor, Facundo Falchetto, Juan Fernandez, Santiago Fernandez, Federico Hanselmann, Lautaro Martinez, Nicolas Rodriguez, S. Joaquin Ruiz, Tomas Ruiz, Mateo Serrano, Lorenzo Somaini, Mateo Torrigiani, Thiago Zalazar
 
China Squad: Zihui Ao, Xianzhen Chen, Yanwei Di, Jiankai Fu, Xiangkai Kong, Kai Li, Pengfei Li, Zhanhao Liang, Chao Liu, Jialong Luo, Moda Ne, Dongjun Ning, Jingran Sun, Rushi Tan, Huaqing Wang, Yubo Wang, Hongwei Wu, Haiyang Yu, Jialiang Zhang, Pengyang Zhang
 
Japan Squad: Kazato Baba, Yuma Fujiwara, Shun Hara, Yuto Higuchi, Yamato Kawahara, Naru Kimura, Tomoya Matsushita, Matsuki Mori, Kazuki Nakai, Rei Ninomiya, Koki Nishimura, Shu Ono, Shogo Sasaki, Neo Sato, Ryosuke Shinohara, Ryuji Tanaka, Kazuki Terasaka, Kyoya Toya, Atsuki Yamanaka, Rakusei Yamanaka
 
New Zealand Squad: Aiden Bax, Owen Brown, Dean Clarkson, Tim Crawford, Jonty Elmes, Scott Illerbrun, Seth Irons, Javahn Jones, Jakarta Klebert, Sam Lints, Rocco Ludolph, Finlay Neale, Gus Nelson, Hugh Nixon, Ryan Parr, Milan Patel, Bradley Rothwell, Matthew Ruetsch, Nicholas Stephenson, Jordan Whittleston

Pool D Squads

Belgium Squad: Lucas Balthazar, Emile Bataille, Nicolas Bogaerts, Jean Cloetens, Gaspard Cornez-Massant, Jules De Cleene, Mathias Francois, Guerlain Hawaux, Sacha Kinnen, Hugo Labouchere, Charles Langendries, Maximilian Langer, Mathis Lauwers, Victor Maeyens, Hugues Molenaar, Jayd Poels, Nathan Rogge, Benjamin Thiéry, Alexis Van Havere, Marin Van Heel
 
Egypt Squad: Basel Abdelmonem, Ibrahim Alaa, Gamal Ali, Ebraheem Arafaat, Moustafa Eldallash, Ahmed Fahmy, Ahmed Fouda, Ahmed Gaballa, Mohamed Ghanem, Mohamed Hassan, Mohamed Hassanein, Mohab Hegab, Marawan Hussein, Youssef Hussein, Abdelrahman Kasem, Hussein Mohamed, Shehab Mohamed, Ziad Salem, Khaled Shalan, Ahmed Soliman
 
Spain Squad: Pere Amat, Bruno Avila, Matias Baron, Aleix Bozal, Jan Capellades, Guiu Corominas, Josep Martin, Marc Martín, Santi Martín, Andrés Medina, Mario Mena, Ton Moran, Nicolas Mustaros, Diego Palomero, Juan Prado, Ignacio Pujol, Pablo Roman, Albert Serrahima, Jan Trujillo, Juan Vilallonga
 
Namibia Squad: Rylan Bombosch, John-Paul Britz, Liam Bruys, Lyle Bruys, James de Jager, Christian du Raan, Christiano Festus, Jack Fourie, Abraham Graham, Johan Junius, Mathew Lassen, Hilton Lima, Jadon McNally, Anton Myburgh, Gerhard Myburgh, Derick Nell, Zach Philander, Josh van der Merwe, Ludwig van Rooyen, Mark Wallace

Pool E Squads

Austria Squad: Jakob Bauer, Fabian Beckering, Lorenz Breitenecker, Adrian Fink, Florian Hagen, Julian Kaiser, Benjamin Kelner, Arthur Kucera, Paul Kucera, Erik Lang, Andor Losonci, Finley Meinecke, Benedikt Meisel, Maximilian Meisel, Anuga-Wehtum Munaweera, Mateusz Nyckowiak, Oskar Rathkolb, Vincent Scheiderbauer, Alexander Spatz
 
England Squad: Max Anderson, Olly Bennett, James Carleton, Alex Chihota, Kaden Draysey, George Fletcher, Nathan Gladman, Ted Graves, Matthew Hughson, Caspar Lea, Henry Markham, Rory Mylroi, Monty Neave, Cole Pidcock, Michael Royden, Oliver Rundle, Tom Spreckley, Jack Stamp, Harrison Stone, Jonny Sturch-Hibbitt
 
Malaysia Squad: Ammar Abd, Iman Faizo, Handzalah Hadi, Haziq Hairul, Harris Osman, Andywalfian Jeffrynus, Adam Johari, Azimuddin Kamaruddin, Rahuul M, Aqil Mat, Muhammad Mohd, Muhammad Addy Jazmi Jamlus, Muhammad Danish Aiman, Muhammad Muhammad, Naaveenesh Panicker, Muaz Shabri, Yashvindraa Singaravadivel, Shafiq Suzaini, Nabil Yusof, Muhammad Zubir
 
Netherlands Squad: Thies Bakker, Tjeerd Boermans, Lucas Corstens, Jens de Vuijst, Casper Hafkamp, Teun Hogenhout, Pepijn Jones, Tim Knapper, Merijn Maas, Olivier Paalman, Kjell Plantenga, Gijs ter Braak, Danilo Trieling, Jan van ’t Land, Finn van Bijnen, Pepijn van der Valk, Casper van der Veen, Peppe Veen, Nieki Verbeek, Joppe Wolbert

Pool F Squads

Australia Squad: Patrick Andrew, Dylan Brick, Tom Campbell, Dylan Downey, Matthew Edwards, Noah Fahy, Ian Grobbelaar, Matthew Hawthorne, Duncan Jackson, Kade Leigh, Toby Mallon, Magnus McCausland, Jack Pritchard, Oscar Pritchard, Lachlan Rogers, Oscar Sproule, Daykin Stanger, Oliver Stebbings, Lucas Toonen, Oliver Will
 
Bangladesh Squad: Md Abdullah, Ashraful Alam, Rakibul Hasan, Mahmud Hassan, Ismail Hosen, Hozifa Hossain, Md Hossain, Amirul Islam, Din Islam, Munna Islam, Rahid Jibon, Obidul Joy, Sabbir Konok, Md Rahman, Md Saju, M. M. Mehrab Hasan Samin, Ashraful Shad, Aman Shorif, Tanvir Siyam
 
France Squad: Gaspard Denis, Hugo Dolou, Tom Gaillard, Alexandre Hannaert, Léon Herbaut, James Liddiard, Gabin Lorrazuri, Achille Loussif, Jonas Mahé, Malo Martinache, Aristide Michaelis, Arthur Morcrette, Gabriel Piole, Arthur Plauche, Antoine Robert, Victor Saint-Martin, Rafael Stab, Tassilo Sura
 
Korea Squad: Kyungchan Cho, Seongho Cho, Gajin Choi, Taewook Kang, Changhyeon Kim, Donggeon Kim, Suho Kim, Eunchan Kwon, Gyeonghu Lee, Minhyeok Lee, Uijoon Moon, Junyoung Om, Jaewon Park, Seowon Park, Youngseon Park, Taemin Sohn, Seunghan Son, Jeongseob Song, Junseo Yeom, Seungchul Yu

First Published: Nov 28 2025 | 5:22 PM IST

