Check India vs England 4th Test live toss time, live streaming details here

The Indian cricket team would look to secure a spot in the (WTC) final, when the Virat Kohli-led side takes on England in the fourth and final Test, starting March 4, at the Narendra Modi Stadium, popularly known as Motera Stadium, in Ahmedabad. India has taken an unassailable 2-1 lead in the four-match Test series against England. India needs to win the final Test match to be the second finalist in the World Test Championship.

Position Teams PCT(%) Points Series Won Won Lost Drawn 1 India 71 510 6 11 4 1 2 New Zealand 70 480 5 7 4 0 3 Australia 69.2 390 4 8 4 2 4 England 64.1 480 5 11 6 3 5 Pakistan 43.3 420 1 4 5 3 6 South Africa 30 240 3 3 8 0 7 West Indies 23.8 360 0 2 6 0 8 Sri Lanka 16.7 240 0 1 6 1 9 Bangladesh 0 180 0 0 3 0

Player Mat Inns NO Runs HS Ave BF SR 100 50 Duck 4s 6s M Labuschagne (AUS) 13 23 0 1675 215 72.82 2999 55.85 5 9 0 186 3 (ENG) 19 35 2 1625 228 49.24 2956 54.97 3 8 3 164 5 Steve Smith (AUS) 13 22 1 1341 211 63.85 2509 53.44 4 7 1 151 7 (ENG) 16 30 3 1277 176 47.29 2178 58.63 4 5 1 136 29 (INDIA) 16 27 3 1068 115 44.5 2272 47 3 6 2 121 6 (INDIA) 10 16 1 981 212 65.4 1453 67.51 4 2 0 116 27 Jos Buttler (ENG) 18 31 2 963 152 33.2 1821 52.88 1 4 1 108 14 David Warner (AUS) 12 22 2 948 335* 47.4 1519 62.4 3 1 3 94 1 Babar Azam (PAK) 10 17 3 932 143 66.57 1453 64.14 4 5 0 114 3 (INDIA) 13 21 2 877 254* 46.15 1555 56.39 2 5 3 108 3 Mayank Agarwal (INDIA) 12 20 0 857 243 42.85 1556 55.07 3 2 1 104 18 Dean Elgar (SA) 11 21 2 848 160 44.63 1454 58.32 2 3 2 128 4 Dominic Sibley (ENG) 15 26 2 839 133* 34.95 2308 36.35 2 4 4 95 1 Kane Williamson (NZ) 9 14 0 817 251 58.35 1432 57.05 3 1 2 100 3 (INDIA) 16 27 0 801 81 29.66 2156 37.15 0 9 3 97 3 Rory Burns (ENG) 14 25 0 795 133 31.8 1754 45.32 1 5 4 95 0

India would make at least one change in its playing 11 while England should bring in Dominic Bess as second spinner.If England, somehow, manages to win the final Test and thereby draw the series, then Australia will qualify for the WTC final.Australia’s Marnus Labuschagne is a top run-getter in with 1675 runs in 23 innings at an average of 72.82 followed by England captain Meanwhile, India’s vice-captain is the only Asian to score 1000 runs in ICC WTC.*Stats: ESPNcricinfo

ICC World Test Championship: Top wicket-takers

Player Mat Inns Overs Mdns Runs Wkts BBI BBM Ave Econ SR 5 10 Pat Cummins (AUS) 14 28 555 158 1472 70 5 for 28 7 for 69 21 2.64 47.6 1 0 (ENG) 17 32 499 132 1386 69 6 for 31 10 for 67 20.1 2.77 43.4 2 1 (INDIA) 12 22 482 87 1305 59 7 for 145 9 for 207 22.1 2.7 49 3 0 Nathan Lyon (AUS) 14 27 631 131 1757 56 6 for 49 10 for 118 31.4 2.78 67.5 4 1 Tim Southee (NZ) 10 20 390 107 1054 51 5 for 32 9 for 110 20.7 2.69 45.9 3 0 Josh Hazlewood (AUS) 11 21 385 108 986 48 5 for 8 9 for 115 20.5 2.55 48.1 3 0 Mitchell Starc (AUS) 10 20 340 71 1080 44 6 for 66 9 for 97 24.5 3.17 46.4 2 0 (ENG) 11 21 353 71 1095 40 6 for 45 8 for 85 27.4 3.1 52.9 3 0 Anrich Nortje (SA) 10 17 315 53 1164 39 6 for 56 8 for 120 29.8 3.68 48.5 3 0 Jack Leach (ENG) 9 17 346 55 1093 38 5 for 122 6 for 177 28.8 3.15 54.7 1 0 Kyle Jamieson (NZ) 6 12 200 70 478 36 6 for 48 11 for 117 13.3 2.38 33.3 4 1 Ishant Sharma (INDIA) 10 19 209 53 602 36 5 for 22 9 for 78 16.7 2.88 34.8 3 0 Mohammed Shami (INDIA) 10 18 239 56 712 36 5 for 35 7 for 58 19.8 2.97 39.9 1 0 (ENG) 11 19 307 95 717 36 6 for 40 7 for 63 19.9 2.33 51.1 3 0 Shaheen Shah Afridi (PAK) 12 18 386 73 1175 36 5 for 77 6 for 128 32.6 3.03 64.4 1 0 Jasprit Bumrah (INDIA) 9 17 276 66 762 34 6 for 27 7 for 58 22.4 2.75 48.7 2 0 Trent Boult (NZ) 9 18 334 74 996 34 4 for 28 6 for 117 29.3 2.97 59 0 0

Know about 4th Test live telecast, streaming and live toss timings here:

Australian pacer Pat Cummins is the top wicket-taker in ICC WTC with 70 wickets in 28 innings followed by veteran England pacer While India’s is on the third spot with 59 wickets in 22 innings.The IND vs ENG 4th Test will begin on March 4, Thursday.The venue for the fourth England vs India Test is Narendra Modi Stadium, popularly known as Motera Stadium, in Ahmedabad.The Sardar Patel stadium is renamed to Narendra Modi Stadium ahead of India vs England 3rd Test on February 24.The 4th test match between the Indian cricket team and the will begin at 9:30 am IST or 4:00 am GMT.England's tour of India 2021The India vs England live toss for the 4th test between the and will take place 30 minutes before the scheduled start of play that is 9:00 am IST or 3:30 am GMT.The England vs India 4th Test will be telecast live on 1 HD/SD with English commentary, while Hindi will telecast it live in Hindi language.The live streaming of India vs England 4th Test will be available on Disney+Hotstar in five languages.You can't. Doordarshan will not live telecast the ENG vs IND Test matches.