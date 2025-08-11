Monday, August 11, 2025 | 09:05 AM ISTहिंदी में पढें
Q1 results today: Bata, Ipca Labs, Muthoot Microfin among 287 on Aug 11

Q1 results today: Bata, Ipca Labs, Muthoot Microfin among 287 on Aug 11

Q1 FY26 company results: Awfis Space Solutions, Bajaj Consumer Care, Bata India, Brigade Hotel, and Titagarh Rail Systems are also to release their April-June quarter earnings reports today

National stock exchange, NSE

As of 8:00 am, GIFT Nifty futures were up 10 points to 24,429, indicating a marginally positive start for the market | Image: Bloomberg

Apexa Rai New Delhi
Last Updated : Aug 11 2025 | 9:04 AM IST

Listen to This Article

Muthoot Microfin, Ipca Laboratories, Ashoka Buildcon, Astral, Awfis Space Solutions, Bajaj Consumer Care, Bata India, BEML, and Brigade Hotel Ventures are scheduled to announce their earnings report for the first quarter (Q1) of the financial year 2025-26 (FY26) on Monday.
 
A host of other companies expected to declare their Q1 results today include Enviro Infra Engineers, Krsnaa Diagnostics, Praj Industries, Tilaknagar Industries, Titagarh Rail Systems, Travel Food Services, VST Tillers Tractors, and Websol Energy System.
 
Here are the Q1 results highlights from last week.

SBI Q1 results highlights

State Bank of India (SBI) posted a 12.5 per cent year-on-year rise in net profit to ₹19,160 crore for Q1FY26, driven by strong treasury gains. Profit was up 2.78 per cent from ₹18,643 crore in the previous quarter. 
 

  Net interest income fell 0.13 per cent to ₹41,072 crore, with the domestic net interest margin slipping to 3.02 per cent from 3.35 per cent a year ago. Treasury revaluation gains jumped 144.3 per cent to ₹6,326 crore, while forex income surged 352 per cent to ₹1,632 crore.

LIC Q1 results highlights

Life Insurance Corporation of India (LIC) reported a 5 per cent rise in Q1 profit to ₹10,987 crore for the quarter ended June 30, up from ₹10,461 crore a year earlier, aided by higher premiums from renewed policies.
 
Net premium income rose nearly 5 per cent to ₹1.19 trillion, driven by a 6 per cent increase in renewal collections. New policy sales were subdued due to October regulations reducing charges for early policy closures, but renewals boosted earnings.

Adani Ports and SEZ Q1 results highlights

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSEZ) posted a 6.5 per cent rise in Q1 net profit to ₹3,315 crore, driven by strong logistics, marine business, and higher cargo throughput. 
  Cargo volumes rose 11 per cent to 121 million tonnes, aided by a 19 per cent jump in container cargo, the start of operations at Colombo West International Terminal, and a new export berth at Dhamra port.

Market overview for August 11

Indian equities are likely to open flat today amid mixed global cues. Stock-specific moves are expected as investors react to Q1 results announced on Friday after market hours and over the weekend, with Tata Motors and SBI among the key stocks in focus. 
  As of 8:00 am, GIFT Nifty futures were up 10 points to 24,429, indicating a marginally positive start for the market.

Follow the latest market updates here: Stock Market LIVE Updates

List of firms releasing Q1 FY26 results on August 11

  1. First Custodian Fund India Ltd
  2. Aban Offshore Ltd
  3. Accedere Ltd
  4. Acrow India Ltd
  5. Addi Industries Ltd
  6. Amba Enterprises Ltd
  7. Affordable Robotic & Automation Ltd
  8. Agio Paper & Industries Ltd-$
  9. Avishkar Infra Realty Ltd
  10. Abhinav Leasing & Finance Ltd
  11. Alacrity Securities Ltd
  12. Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd
  13. Ambitious Plastomac Company Ltd
  14. Amforge Industries Ltd
  15. Amit Securities Ltd
  16. Anand Projects Ltd
  17. Apex Frozen Foods Ltd
  18. Aryan Share and Stock Brokers Ltd
  19. Ashoka Buildcon Ltd
  20. Ashoka Metcast Ltd
  21. Ashram Online.Com Ltd
  22. Ashutosh Paper Mills Ltd
  23. Astral Ltd
  24. Atam Valves Ltd
  25. Athena Global Technologies Ltd
  26. Allcargo Terminals Ltd
  27. Atlas Cycles (Haryana) Ltd
  28. Automobile Products of India Ltd
  29. Awfis Space Solutions Ltd
  30. Axita Cotton Ltd
  31. Bajaj Consumer Care Ltd
  32. Bal Pharma Ltd
  33. Banganga Paper Industries Ltd
  34. B&A Packaging India Ltd
  35. Bannari Amman Spinning Mills Ltd
  36. Bata India Ltd
  37. Belrise Industries Ltd
  38. BEML Ltd
  39. Bharat Wire Ropes Ltd
  40. Bigbloc Construction Ltd
  41. Bombay Talkies Ltd
  42. Borosil Scientific Ltd
  43. Brigade Hotel Ventures Ltd.
  44. Brilliant Portfolios Ltd
  45. C & C Constructions Ltd
  46. Capacite Infraprojects Ltd
  47. Caprihans India Ltd-$
  48. Caspian Corporate Services Ltd
  49. Cello World Ltd
  50. Chandni Machines Ltd
  51. Constronics Infra Ltd
  52. Continental Petroleums Ltd
  53. Coromandel Agro Products & Oils Ltd
  54. Cubical Financial Services Ltd
  55. Dynamic Archistructures Ltd
  56. Daulat Securities Ltd
  57. Ddev Plastiks Industries Ltd
  58. Dee Development Engineers Ltd
  59. Deepak Spinners Ltd
  60. Dharani Finance Ltd
  61. Disa India Ltd
  62. Dollar Industries Ltd
  63. DRC Systems India Ltd
  64. Dhunseri Tea & Industries Ltd
  65. Dhunseri Ventures Ltd-$
  66. Dynamic Portfolio Management & Services Ltd
  67. Enviro Infra Engineers Ltd
  68. El Forge Ltd-$
  69. Embassy Developments Ltd
  70. Emkay Global Financial Services Ltd
  71. Envair Electrodyne Ltd
  72. Epsom Properties Ltd
  73. Esab India Ltd
  74. Esaar India Ltd
  75. Esquire Money Guarantees Ltd
  76. Eureka Forbes Ltd
  77. Everlon Financials Ltd
  78. Exicom Tele-Systems Ltd
  79. Fairchem Organics Ltd
  80. Fine Line Circuits Ltd
  81. Federal-Mogul Goetze (India) Ltd
  82. Fratelli Vineyards Ltd
  83. Fundviser Capital (India) Ltd
  84. Futuristic Solutions Ltd
  85. Galaxy Agrico Exports Ltd
  86. Gandhi Special Tubes Ltd
  87. Ganesh Benzoplast Ltd
  88. Garment Mantra Lifestyle Ltd
  89. G G Engineering Ltd
  90. Gautam Gems Ltd
  91. Globus Constructors & Developers Ltd
  92. Goldiam International Ltd
  93. Aion-Tech Solutions Ltd
  94. Goodyear India Ltd
  95. Gujarat Terce Laboratories Ltd
  96. Gujarat Toolroom Ltd
  97. Gyan Developers & Builders Ltd
  98. Haryana Capfin Ltd
  99. Sri Havisha Hospitality And Infrastructure Ltd
  100. Heubach Colorants India Ltd
  101. Hiliks Technologies Ltd
  102. The Hi-Tech Gears Ltd
  103. HLE Glascoat Ltd
  104. Harmony Capital Service Ltd
  105. IG Petrochemicals Ltd
  106. IL&FS Engineering and Construction Company Ltd
  107. India Cements Capital Ltd
  108. Indergiri Finance Ltd
  109. India Gelatine & Chemicals Ltd
  110. India Lease Development Ltd
  111. Indo Euro Indchem Ltd
  112. Ind-Swift Laboratories Ltd
  113. Indus Finance Ltd
  114. Infronics Systems Ltd
  115. Inter State Oil Carrier Ltd
  116. Ipca Laboratories Ltd
  117. ITL Industries Ltd-$
  118. Jackson Investments Ltd
  119. J.A. Finance Ltd
  120. Jainex Aamcol Ltd
  121. Jaysynth Orgochem Ltd
  122. J.G.Chemicals Ltd
  123. JMD Ventures Ltd
  124. JM Financial Ltd
  125. Jolly Plastic Industries Ltd
  126. Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd
  127. Kalyan Capitals Ltd
  128. Kamdhenu Ltd
  129. Karan Woo Sin Ltd
  130. Katare Spinning Mills Ltd
  131. KCP Ltd
  132. Keerthi Industries Ltd
  133. KELTECH Energies Ltd
  134. Kemistar Corporation Ltd
  135. KG Denim Ltd
  136. Kalyani Investment Company Ltd
  137. Kinetic Trust Ltd
  138. Kiran Vyapar Ltd
  139. Kiri Industries Ltd
  140. Kisaan Parivar Industries Ltd
  141. KNR Constructions Ltd
  142. Kwality Pharmaceuticals Ltd
  143. Krishna Filament Industries Ltd
  144. Kronox Lab Sciences Ltd
  145. Krsnaa Diagnostics Ltd
  146. Kumbhat Financial Services Ltd
  147. Ladam Affordable Housing Ltd
  148. Last Mile Enterprises Ltd
  149. Lerthai Finance Ltd
  150. Longspur International Ventures Ltd
  151. LS Industries Ltd
  152. Madhuveer Com 18 Network Ltd
  153. Maharashtra Corporation Ltd
  154. Manali Petrochemicals Ltd
  155. Man Industries (India) Ltd
  156. Marathon Nextgen Realty Ltd
  157. Modern Steels Ltd-$
  158. Milestone Furniture Ltd
  159. Mizzen Ventures Ltd
  160. Market Creators Ltd
  161. M Lakhamsi Industries Ltd
  162. Modern Dairies Ltd
  163. Modern Malleables Ltd
  164. Motor & General Finance Ltd
  165. Mauria Udyog Ltd
  166. Muthoot Microfin Ltd
  167. Manoj Vaibhav Gems N Jewellers Ltd
  168. Nagarjuna Agri Tech Ltd
  169. National General Industries Ltd
  170. NDR Auto Components Ltd
  171. Neelkanth Ltd
  172. Nibe Ordnance and Maritime Ltd
  173. Nirlon Ltd
  174. Nitco Ltd
  175. Oceanic Foods Ltd
  176. Odyssey Corporation Ltd
  177. OM Infra Ltd
  178. Orchasp Ltd
  179. Organic Coatings Ltd
  180. Oseaspre Consultants Ltd
  181. Oswal Leasing Ltd
  182. Panchmahal Steel Ltd
  183. Paragon Finance Ltd
  184. Patel Engineering Ltd-$
  185. Patidar Buildcon Ltd
  186. Peoples Investments Ltd
  187. Photoquip India Ltd
  188. Phaarmasia Ltd
  189. Phyto Chem India Ltd
  190. Piccadily Sugar & Allied Industries Ltd
  191. Pentokey Organy India Ltd
  192. Poddar Pigments Ltd
  193. POCL Enterprises Ltd
  194. Praj Industries Ltd
  195. Prakash Industries Ltd
  196. Prakash Steelage Ltd
  197. Precision Camshafts Ltd
  198. Premier Ltd
  199. Promact Impex Ltd
  200. PS IT Infrastructure & Services Ltd
  201. Raaj Medisafe India Ltd
  202. RACL Geartech Ltd
  203. Raghunath Tobacco Company Ltd
  204. Rajapalayam Mills Ltd-$
  205. Rajasthan Petro Synthetics Ltd
  206. Rajvi Logitrade Ltd
  207. Regal Entertainment & Consultants Ltd
  208. Regency Ceramics Ltd
  209. Remsons Industries Ltd
  210. Rexnord Electronics & Controls Ltd
  211. Rhetan TMT Ltd
  212. Rishiroop Ltd
  213. R&B Denims Ltd
  214. RO Jewels Ltd
  215. Rolex Rings Ltd
  216. R P P Infra Projects Ltd
  217. Ruchira Papers Ltd
  218. Rushil Decor Ltd
  219. Saboo Sodium Chloro Ltd
  220. Shalibhadra Finance Ltd
  221. Samkrg Pistons & Rings Ltd
  222. Samor Reality Ltd
  223. Sanchay Finvest Ltd
  224. Sansera Engineering Ltd
  225. Sarveshwar Foods Ltd
  226. Sashwat Technocrats Ltd
  227. Satiate Agri Ltd
  228. Satia Industries Ltd
  229. Savera Industries Ltd
  230. Scoda Tubes Ltd
  231. Som Distilleries & Breweries Ltd
  232. Sera Investments & Finance India Ltd
  233. Shah Foods Ltd
  234. Shaily Engineering Plastics Ltd
  235. Shalimar Paints Ltd
  236. Sheshadri Industries Ltd
  237. Shree Karthik Papers Ltd
  238. Shree Rajasthan Syntex Ltd-$
  239. Shukra Jewellery Ltd
  240. Shyam Telecom Ltd
  241. SJVN Ltd
  242. Sri Lakshmi Saraswathi Textiles Arni Ltd-$
  243. S. M. Gold Ltd
  244. SMS Lifesciences India Ltd
  245. Spectrum Foods Ltd
  246. Sri Nachammai Cotton Mills Ltd
  247. Starlineps Enterprises Ltd
  248. Standard Batteries Ltd
  249. Standard Surfactants Ltd
  250. Shreeji Translogistics Ltd
  251. Subex Ltd
  252. Sujala Trading & Holdings Ltd
  253. Sunflag Iron & Steel Company Ltd
  254. Suryalakshmi Cotton Mills Ltd
  255. Svam Software Ltd
  256. Swadeshi Polytex Ltd
  257. TCM Ltd
  258. Technojet Consultants Ltd
  259. Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd
  260. Tilaknagar Industries Ltd
  261. T & I Global Ltd
  262. Technocraft Industries (India) Ltd
  263. Time Technoplast Ltd
  264. Titagarh Rail Systems Ltd
  265. Forbes Precision Tools and Machine Parts Ltd
  266. Trade Wings Ltd
  267. Travel Food Services Ltd.
  268. Trigyn Technologies Ltd
  269. Trustedge Capital Ltd
  270. Ugro Capital Ltd
  271. U. H. Zaveri Ltd
  272. Universal Office Automation Ltd
  273. Uniroyal Industries Ltd
  274. United Credit Ltd
  275. Universal Starch Chem Allied Ltd
  276. Uniroyal Marine Exports Ltd
  277. UVS Hospitality And Services Ltd
  278. Valley Magnesite Company Ltd
  279. Vapi Enterprise Ltd
  280. VCU Data Management Ltd
  281. Vinayak Vanijya Ltd
  282. Vivid Mercantile Ltd
  283. VST Tillers Tractors Ltd-$
  284. Wardwizard Healthcare Ltd
  285. Websol Energy System Ltd
  286. WEP Solutions Ltd
  287. Wim Plast Ltd-$
  288. West Coast Paper Mills Ltd
  289. Yamini Investments Company Ltd
  290. Yash Management & Satellite Ltd
  291. Ardi Investments & Trading Company Ltd
 

First Published: Aug 11 2025 | 9:02 AM IST

