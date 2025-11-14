Religare Enterprises consolidated net profit declines 24.35% in the September 2025 quarter

Sales decline 2.20% to Rs 249.46 croreNet profit of Religare Enterprises declined 24.35% to Rs 38.83 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 51.33 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 2.20% to Rs 249.46 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 255.06 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales249.46255.06 -2 OPM %24.4029.76 -PBDT69.5982.12 -15 PBT57.4567.44 -15 NP38.8351.33 -24
