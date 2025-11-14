Friday, November 14, 2025 | 09:46 AM ISTहिंदी में पढें
Business Standard
Notification Icon
userprofile IconSearch
Sensex (    %)
                             
Nifty (    %)
                             
Nifty Midcap(    %)
                             
Nifty Smallcap(    %)
                             
Nifty Bank(    %)
                             
Nifty IT(    %)
                             
Home / Markets / Capital Market News / Religare Enterprises consolidated net profit declines 24.35% in the September 2025 quarter

Religare Enterprises consolidated net profit declines 24.35% in the September 2025 quarter

Image

Last Updated : Nov 14 2025 | 9:34 AM IST

Sales decline 2.20% to Rs 249.46 crore

Net profit of Religare Enterprises declined 24.35% to Rs 38.83 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 51.33 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 2.20% to Rs 249.46 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 255.06 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales249.46255.06 -2 OPM %24.4029.76 -PBDT69.5982.12 -15 PBT57.4567.44 -15 NP38.8351.33 -24

Powered by Capital Market - Live News

 

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

More From This Section

Renaissance Global consolidated net profit rises 72.61% in the September 2025 quarter

Renaissance Global consolidated net profit rises 72.61% in the September 2025 quarter

Sandhar Technologies consolidated net profit rises 83.36% in the September 2025 quarter

Sandhar Technologies consolidated net profit rises 83.36% in the September 2025 quarter

New India Assurance Company consolidated net profit declines 39.73% in the September 2025 quarter

New India Assurance Company consolidated net profit declines 39.73% in the September 2025 quarter

Concord Drugs consolidated net profit rises 375.00% in the September 2025 quarter

Concord Drugs consolidated net profit rises 375.00% in the September 2025 quarter

Inducto Steel reports consolidated net loss of Rs 0.75 crore in the September 2025 quarter

Inducto Steel reports consolidated net loss of Rs 0.75 crore in the September 2025 quarter

Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel

First Published: Nov 14 2025 | 7:48 AM IST

Explore News

Bihar Election Results 2025 LIVEStock Market LIVE UpdatesStocks to Watch TodayIndian vs South Africa Test Cricket StatsProtein Coffee TrendGold-Silver Rate TodayMahua Assembly Election Results 2025Alinagar Assembly Election ResultsQ2 Results TodayUpcoming IPO 2025
Business Standard
HOT STOCKS
TOP SECTIONS
KEY EVENTS
Copyrights © 2025 Business Standard Private Ltd. All rights reserved
LinkedIN Icon