ABB India consolidated net profit declines 18.08% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 20 2026 | 9:07 AM IST

Sales rise 5.08% to Rs 3495.79 crore

Net profit of ABB India declined 18.08% to Rs 432.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 528.41 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.08% to Rs 3495.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3326.88 crore during the previous quarter ended December 2024.

For the full year,net profit declined 10.87% to Rs 1668.26 crore in the year ended December 2025 as against Rs 1871.64 crore during the previous year ended December 2024. Sales rose 8.09% to Rs 13065.32 crore in the year ended December 2025 as against Rs 12087.67 crore during the previous year ended December 2024.

 
ParticularsQuarter EndedYear EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Dec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3495.793326.88 5 13065.3212087.67 8 OPM %15.6319.76 -15.6419.07 - PBDT617.23738.83 -16 2375.472642.18 -10 PBT577.59705.13 -18 2229.942513.26 -11 NP432.85528.41 -18 1668.261871.64 -11

First Published: Feb 20 2026 | 9:07 AM IST

