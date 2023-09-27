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Asian Games 2023, men's cricket: India full schedule, match timings, squad

India will begin their campaign in the Asian Games on the October 3 in the quarterfinals given they have higher seeding.

Ruturaj Gaikwad hit fifty against Irealnd in the 2nd T20 at Dublin. Photo: BCCI

Ruturaj Gaikwad to lead Team India in Asian Games 2023 men's cricket competition. Photo: BCCI

BS Web Team New Delhi
7 min read Last Updated : Sep 27 2023 | 1:42 PM IST
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The cricket's men's event would start on September 27 at the Asian Games 2023 with Nepal taking on Japan in the first match. Meanwhile, India will begin their campaign in the Asian Games on the October 3 in the quarterfinals given they have higher seeding. Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh and Afghanistan are the other teams, which will directly participate in the quarterfinal.

Check Asian Games 2023 medal tally here

Asian Games 2023 men’s cricket teams and groups
 
Group A: Mongolia, Maldives, Nepal
Group B: Cambodia, Hong Kong China, Japan
Group C: Malaysia, Singapore, Thailand
Quarter-finals (direct entry): India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan

India squad for Asian Games 2023:

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Ruturaj Gaikwad (c), Mukesh Kumar, Shivam Mavi, Shivam Dube, Prabhsimran Singh (wk), Yashasvi Jaiswal, Rahul Tripathi, Tilak Varma, Rinku Singh, Jitesh Sharma (wk), Washington Sundar, Shahbaz Ahmed, Ravi Bishnoi, Avesh Khan, Arshdeep Singh.

Check Asian Games 2023 latest news updates here

Pakistan squad for Asian Games 2023:

Qasim Akram (c), Omair Bin Yousuf, Haider Ali, Asif Ali, Arafat Minhas, Tahir Baig, Khushdil Shah, Sufyan Moqim, Aamer Jamal (wk), Rohail Nazir (wk), Muhammad Akhlaq (wk), Shahnawaz Dahani, Usman Qadir, Arshad Iqbal, Mohammad Hasnain

Bangladesh squad for Asian Games 2023:

Saif Hassan (c), Tanzim Hasan Shakib, Yasir Ali, Jaker Ali Anik, Zakir Hasan, Mosaddek Hossain, Parvez Hossain Emon (wk), Rakibul Hasan, Tanvir Islam, Ripon Mondol, Shahadat Hossain, Mahmudul Hasan Joy, Mrittonjoy Chowdhury, Suman Khan, Rishad Hossain

Sri Lanka squad for Asian Games 2023:

Sahan Arachchige (c), Lasith Croospulle, Nuwanidu Fernando, Shavon Daniel, Ahan Wickramasinghe, Ashen Bandara, Ravindu Fernando, Isitha Wijesundera, Sachitha Jayathilake, Lahiru Samarakoon (wk), Lahiru Udara (wk), Nimesh Vimukthi, Ranitha Liyanarachchi, Vijayakanth Viyaskanth, Nuwan Thushara.


Afghanistan squad for Asian Games 2023:

Gulbadin Naib (c), Mohammad Shahzad (wk), Sediqullah Atal, Zubdaid Akbari, Noor Ali Zadran, Shahidullah Kamal, Afsar Zazai, Wafiullah Tarakhil, Karim Jannat, Sharafuddin Ashraf, Fareed Ahmad Malik, Nijat Masoud, Sayed Ahmad Shirzad, Qais Ahmad and Zahir Khan.

Nepal squad for Asian Games 2023:

Rohit Kumar Paudel (c), Sundeep Jora, Kushal Bhurtel, Pratis GC, Bibek Yadav, Dipendra Singh Airee, Kushal Malla (wk), Asif Sheikh (wk), Binod Bhandari (wk), Karan KC, Gulshan Kumar Jha, Lalit Rajbanshi, Sompal Kami, Sandeep Lamichhane, Abhinash Bohara.

Asian Games men's cricket full schedule, match timings, Dates

Asian Games 2023 men’s cricket schedule
Date Match Time IST) Group/Phase Venue
September 27, Wednesday Nepal vs Mongolia 06:30:00 A Zhejiang Cricket Field
September 27, Wednesday Japan vs Cambodia 11:30:00 B Zhejiang Cricket Field
September 28, Thursday Malaysia vs Singapore 06:30:00 C Zhejiang Cricket Field
September 28, Thursday Mongolia vs Maldives 11:30:00 A Zhejiang Cricket Field
September 29, Friday Cambodia vs Hong Kong, China 06:30:00 B Zhejiang Cricket Field
September 29, Friday Singapore vs Thailand 11:30:00 C Zhejiang Cricket Field
October 1, Sunday Maldives vs Nepal 06:30:00 A Zhejiang Cricket Field
October 1, Sunday Hong Kong, China vs Japan 11:30:00 B Zhejiang Cricket Field
October 2, Monday Thailand vs Malaysia 06:30:00 C Zhejiang Cricket Field
October 3, Tuesday India (1st ranked team) vs TBD 06:30:00 Quarter-final 1 Zhejiang Cricket Field
October 3, Tuesday Pakistan (2nd ranked team) vs TBD 11:30:00 Quarter-final 2 Zhejiang Cricket Field
October 4, Wednesday Sri Lanka (3rd ranked team) vs TBD 06:30:00 Quarter-final 3 Zhejiang Cricket Field
October 4, Wednesday Bangladesh (4th ranked team) vs TBD 11:30:00 Quarter-final 4 Zhejiang Cricket Field
October 6, Friday Winner QF 1 vs Winner QF 4 06:30:00 Semi-final 1 Zhejiang Cricket Field
October 6, Friday Winner QF 2 vs Winner QF 3 11:30:00 Semi-final 2 Zhejiang Cricket Field
October 7, Saturday Loser SF 1 vs Loser SF 2 06:30:00 3rd/4th match (Bronze medal playoff) Zhejiang Cricket Field
October 7, Saturday Winner SF 1 vs Winner SF 2 11:30:00 Final (Gold medal match) Zhejiang Cricket Field
 

Bahrain squad for Asian Games 2023:

Haider Ali Butt, Abdul Majid Malik, Abdul Majid Abbasi, Ahmer Bin Nasir (wk), Ahmer Bin Nasir, Dawood, Fiaz Ahmed, Sathaiya Veerapathiran, Shahbaz Badar, Shahid Mahmood, Sohail Ahmed, Umer Toor, Waseeq Ahmed, Yasir Nazir, Yousif Wali, Zeeshan Abbas.

Cambodia squad for Asian Games 2023:

Luqman Butt (c), Lakshit Gupta, Phon Bunthean, Etienne Beukes, Anish Rambabu, Te Senglong, Uday Singh, Ram Raushan Sharan, Salvin Stanley (wk), Sahaj Chadha (wk), Sharwan Godara, Utkarsh Jain, Pel Vannak, Gulam Murtaza Chughtai, Chanthoeun Rathanak

Hong Kong squad for Asian Games 2023:

Babar Hayat, Muhammad Khan, Hamed Khan, Shiv Mathur, Nizakat Khan, Akbar Khan, Anas Khan, Niaz Ali, Ehsan Khan (wk), Shahid Wasif (wk), Nasrulla Rana, Mohammad Ghazanfar, Ayush Shukla, Mohammad Hassan Khan, Adil Mehmood

Japan squad for Asian Games 2023:

Reo Sakurano, Ibrahim Takahashi, Tsuyoshi Takada, Lachlan Lake, Kendel Kadowaki Fleming, Makoto Taniyama, Sabaorish Ravichandran, Declan Suzuki (wk), Supun Navaratne (wk), Alex Patmore (wk), Wataru Miyauchi (wk), Muneeb Siddique, Kohei Kubota, Ryan Drake, Piyush Kumbhare

Malaysia squad for Asian Games 2023:

Ainool Hafizs, Ahmad Faiz, Zubaidi Zulkifle, Muhammad Amir Azim, Ariff Jamaluddin, Virandeep Singh, Rizwan Haider, Syed Aziz, Muhammad Aiman Zaquan, Nazmus Sakib, Khizar Hayat, Conor Smith, Sharvin Muniandy, Fitri Sham, Syazrul Idrus (wk), Wan Muhammad (wk), Sharveen Surendran, Vijay Unni, Ahmad Akmal Alif Bin-Zainal, Akram Malek, Haiqal Khair, Anwar Rahman, Pavandeep Singh, Haziq Haiqal-Bin-Idris.

Maldives squad for Asian Games 2023:

Ismail Nazuwan, Mohamed Miuvan, Mohamed Sulaiman, Muawiyath Ghanee, Azin Rafeeq, Fareed Shius, H Sadhin, Ibrahim Nashath, N Naseer, Hassan Rasheed (wk), A Mouroof, Ibrahim Ali, Rasheed Rassam, Rayan Tholal, Shunan Ali.

Mongolia squad for Asian Games 2023:

E Buyantuguldur, M Altankhuyag, N Naranbaatar, T Sumiya, A Gan-Erdene, B Batikhuyag, B Namsrai, B Terbish, T Turmursukh, E Otgonbayar (wk), E Munkhbat (wk), O Lutbayar (wk), B Batsukh, L Erdenebulgan, R Batmunk.

Singapore squad for Asian Games 2023:

Aritra Dutta (c), Aman Desai, Sidhant Srikanth, Avi Dixit, Abdul Rahman Bhadelia, Surendran Chandramohan, Aaryan Modi, Rezza Gaznavi, Prasheen Param, Anish Paraam, Amartya Kaul, Utsav Rakshit, Manpreet Singh, Vinoth Baskaran, Raoul Sharma, Aahan Gopinath Achar, Navin Param, Vinit Mehta, Aditya Bhargava, Anantha Krishna, Venkatesan Thiyanesh, Mahiyu Bhatia, Akshay Roopak Puri (wk), Rohan Rangarajan, Thilipan Omaidurai, Kalimuthu Ramesh, Amjad Mahboob.

Thailand squad for Asian Games 2023:

Akshay Yadav (c & wk), Phiriyapong Suanchuai, Sorawat Desungnoen, Chanchai Pengkumta, Kiatiwut Suttisan, Robert Raina, Daniel Jacobs, Sittipong Hongsi, Narawit Nuntarach, Jandre Coetzee, Khanitson Namchaikul, Vishwanath Singh, Mahsid Faheem, Nopphon Senamontree, Kamron Senamontree, Naveed Pathan, Yodsak Saranonnakkun, Chaloemwong Chatphaisan, Satarut Rungrueang, Sarawut Maliwan (wk)
Asian Games 2023, India cricket match live streaming and live telecast

When will India men's cricket team match in Asian Games 2023 take place?

India will begin their campaign in Asian Games 2023 on October 3, 2023.

Why India are playing directly in the quarterfinal in Asian Games 2023?

India men's cricket team made direct entry to the quarterfinals due to their higher seeding.

What is match timing of India's quarterfinal match in 2023 Asian Games?

In the first quarterfinal, India cricket match will begin at 6:30 AM IST.

Which TV channels will live telecast India cricket matches in Asian Games 2023?

India cricket matches in Asian Games 2023 will be available live on Sony Ten 3 HD/SD and Sony Sports 5 HD/SD.

How to live stream India Asian Games cricket match?

Sony LIV will live stream India matches in the 2023 Asian Games during men's cricket event.
Topics : Asian Games India cricket team Pakistan cricket team Pakistan cricket Sri Lanka cricket team Afghanistan cricket team Bangladesh cricket team Nepal

First Published: Sep 27 2023 | 1:42 PM IST

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