Bihar Assembly Elections 2025: Check phase-wise constituency list here

Candidates must submit their nominations by October 17 for the first phase and by October 20 for the second phase. (Photo: PTI)
4 min read Last Updated : Oct 06 2025 | 6:05 PM IST
The Election Commission of India on Monday announced that the Bihar Assembly elections will be held in two phases on November 6 and 11, with results scheduled for November 14. Candidates must submit their nominations by October 17 for the first phase and by October 20 for the second phase, while voters can update their details in the voter list before the respective nomination deadlines.
Out of 243 seats, 121 constituencies will go to the polls in the first phase, while the remaining 122 constituencies will vote in the second phase. Voters can check their constituency below.
|
|
Phase 1
|
|
Phase 2
|
AC No.
|
AC Name
|
AC No.
|
AC Name
|
70
|
Alamnagar
|
1
|
Valmiki Nagar
|
71
|
Bihariganj
|
2
|
Ramnagar (SC)
|
72
|
Singheshwar (SC)
|
3
|
Narkatiaganj
|
73
|
Madhepura
|
4
|
Bagaha
|
74
|
Sonbarsha (SC)
|
5
|
Lauriya
|
75
|
Saharsa
|
6
|
Nautan
|
76
|
Simri Bakhtiarpur
|
7
|
Chanpatia
|
77
|
Mahishi
|
8
|
Bettiah
|
78
|
Kusheshwar Asthan (SC)
|
9
|
Sikta
|
79
|
Gaura Bauram
|
10
|
Raxaul
|
80
|
Benipur
|
11
|
Sugauli
|
81
|
Alinagar
|
12
|
Narkatia
|
82
|
Darbhanga Rural
|
13
|
Harsidhi (SC)
|
83
|
Darbhanga
|
14
|
Govindganj
|
84
|
Hayaghat
|
15
|
Kesaria
|
85
|
Bahadurpur
|
16
|
Kalyanpur
|
86
|
Keoti
|
17
|
Pipra
|
87
|
Jale
|
18
|
Madhuban
|
88
|
Gaighat
|
19
|
Motihari
|
89
|
Aurai
|
20
|
Chiraia
|
90
|
Minapur
|
21
|
Dhaka
|
91
|
Bochahan (SC)
|
22
|
Sheohar
|
92
|
Sakra (SC)
|
23
|
Riga
|
93
|
Kurhani
|
24
|
Bathnaha (SC)
|
94
|
Muzaffarpur
|
25
|
Parihar
|
95
|
Kanti
|
26
|
Sursand
|
96
|
Baruraj
|
27
|
Bajpatti
|
97
|
Paroo
|
28
|
Sitamarhi
|
98
|
Sahebganj
|
29
|
Runnisaidpur
|
99
|
Baikunthpur
|
30
|
Belsand
|
100
|
Barauli
|
31
|
Harlakhi
|
101
|
Gopalganj
|
32
|
Benipatti
|
102
|
Kuchaikote
|
33
|
Khajauli
|
103
|
Bhore (SC)
|
34
|
Babubarhi
|
104
|
Hathua
|
35
|
Bisfi
|
105
|
Siwan
|
36
|
Madhubani
|
106
|
Ziradei
|
37
|
Rajnagar (SC)
|
107
|
Darauli (SC)
|
38
|
Jhanjharpur
|
108
|
Raghunathpur
|
39
|
Phulparas
|
109
|
Daraunda
|
40
|
Laukaha
|
110
|
Barharia
|
41
|
Nirmali
|
111
|
Goriakothi
|
42
|
Pipra
|
112
|
Maharajganj
|
43
|
Supaul
|
113
|
Ekma
|
44
|
Triveniganj (SC)
|
114
|
Manjhi
|
45
|
Chhatapur
|
115
|
Baniapur
|
46
|
Narpatganj
|
116
|
Taraiya
|
47
|
Raniganj (SC)
|
117
|
Marhaura
|
48
|
Forbesganj
|
118
|
Chapra
|
49
|
Araria
|
119
|
Garkha (SC)
|
50
|
Jokihat
|
120
|
Amnour
|
51
|
Sikti
|
121
|
Parsa
|
52
|
Bahadurganj
|
122
|
Sonepur
|
53
|
Thakurganj
|
123
|
Hajipur
|
54
|
Kishanganj
|
124
|
Lalganj
|
55
|
Kochadhaman
|
125
|
Vaishali
|
56
|
Amour
|
126
|
Mahua
|
57
|
Baisi
|
127
|
Raja Pakar (SC)
|
58
|
Kasba
|
128
|
Raghopur
|
59
|
Banmankhi (SC)
|
129
|
Mahnar
|
60
|
Rupauli
|
130
|
Patepur (SC)
|
61
|
Dhamdaha
|
131
|
Kalyanpur (SC)
|
62
|
Purnia
|
132
|
Warisnagar
|
63
|
Katihar
|
133
|
Samastipur
|
64
|
Kadwa
|
134
|
Ujiarpur
|
65
|
Balrampur
|
135
|
Morwa
|
66
|
Pranpur
|
136
|
Sarairanjan
|
67
|
Manihari (ST)
|
137
|
Mohiuddinnagar
|
68
|
Barari
|
138
|
Bibhutipur
|
69
|
Korha (SC)
|
139
|
Rosera (SC)
|
152
|
Bihpur
|
140
|
Hasanpur
|
153
|
Gopalpur
|
141
|
Cheria-Bariarpur
|
154
|
Pirpainti (SC)
|
142
|
Bachhwara
|
155
|
Kahalgaon
|
143
|
Teghra
|
156
|
Bhagalpur
|
144
|
Matihani
|
157
|
Sultanganj
|
145
|
Sahebpur Kamal
|
158
|
Nathnagar
|
146
|
Begusarai
|
159
|
Amarpur
|
147
|
Bakhri (SC)
|
160
|
Dhoraiya (SC)
|
148
|
Alauli (SC)
|
161
|
Banka
|
149
|
Khagaria
|
162
|
Katoria (ST)
|
150
|
Beldaur
|
163
|
Belhar
|
151
|
Parbatta
|
203
|
Ramgarh
|
164
|
Tarapur
|
204
|
Mohania (SC)
|
165
|
Munger
|
205
|
Bhabua
|
166
|
Jamalpur
|
206
|
Chainpur
|
167
|
Suryagarha
|
207
|
Chenari (SC)
|
168
|
Lakhisarai
|
208
|
Sasaram
|
169
|
Sheikhpura
|
209
|
Kargahar
|
170
|
Barbigha
|
210
|
Dinara
|
171
|
Asthawan
|
211
|
Nokha
|
172
|
Biharsharif
|
212
|
Dehri
|
173
|
Rajgir (SC)
|
213
|
Karkat
|
174
|
Islampur
|
214
|
Arwal
|
175
|
Hilsa
|
215
|
Kurtha
|
176
|
Nalanda
|
216
|
Jehanabad
|
177
|
Harnaut
|
217
|
Ghosi
|
178
|
Mokama
|
218
|
Makhdumpur (SC)
|
179
|
Barh
|
219
|
Goh
|
180
|
Bakhtiarpur
|
220
|
Obra
|
181
|
Digha
|
221
|
Nabinagar
|
182
|
Bankipur
|
222
First Published: Oct 06 2025 | 6:04 PM IST