Adani Enterprises receives ratings action from ICRA

Adani Enterprises has received credit ratings from ICRA as under:
Non convertible debentures (Rs 3000 crore) - ICRA AA-; Stable (reaffirmed)
Commercial paper (Rs 2000 crore) - ICRA A1+ (reaffirmed)
Long term - Fund based - Term loan (Rs 2500 crore) - ICRA AA-; Stable (reaffirmed and assigned for enhanced amount)
Long-term/ Short term Fund-based/ Non-fund based Working capital and bank facilities (Rs 15505 crore) - ICRA AA-; Stable/ ICRA A1+ (reaffirmed and assigned for enhanced amount)
Short term Non-fund based Loan equivalent risk for hedging limit (Rs 240 crore) - ICRA A1+ (reaffirmed)
Proposed non-convertible debentures (Rs 3000 crore) - ICRA AA-; Stable (assigned)
