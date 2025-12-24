Wednesday, December 24, 2025 | 10:15 AM ISTहिंदी में पढें
Adani Enterprises receives ratings action from ICRA

Last Updated : Dec 24 2025 | 10:04 AM IST

Adani Enterprises has received credit ratings from ICRA as under:

Non convertible debentures (Rs 3000 crore) - ICRA AA-; Stable (reaffirmed)

Commercial paper (Rs 2000 crore) - ICRA A1+ (reaffirmed)

Long term - Fund based - Term loan (Rs 2500 crore) - ICRA AA-; Stable (reaffirmed and assigned for enhanced amount)

Long-term/ Short term Fund-based/ Non-fund based Working capital and bank facilities (Rs 15505 crore) - ICRA AA-; Stable/ ICRA A1+ (reaffirmed and assigned for enhanced amount)

Short term Non-fund based Loan equivalent risk for hedging limit (Rs 240 crore) - ICRA A1+ (reaffirmed)

Proposed non-convertible debentures (Rs 3000 crore) - ICRA AA-; Stable (assigned)

 

First Published: Dec 24 2025 | 9:44 AM IST

