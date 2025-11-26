Wednesday, November 26, 2025 | 09:35 AM ISTहिंदी में पढें
Business Standard
Notification Icon
userprofile IconSearch
Sensex (    %)
                             
Nifty (    %)
                             
Nifty Midcap(    %)
                             
Nifty Smallcap(    %)
                             
Nifty Bank(    %)
                             
Nifty IT(    %)
                             
Home / Markets / Capital Market News / Online Media Solutions enters into strategic partnership with HUMAN Security Inc.

Online Media Solutions enters into strategic partnership with HUMAN Security Inc.

Image

Last Updated : Nov 26 2025 | 9:31 AM IST

Online Media Solutions (OMS), a wholly owned subsidiary of Brightcom Group, has entered into a strategic collaboration with HUMAN Security, Inc., a globally recognised leader in digital fraud prevention and cybersecurity solutions.

HUMAN is an innovator known for its advanced technology in detecting and preventing sophisticated forms of digital fraud, including bot activity, invalid traffic, and emerging threats across digital advertising and media ecosystems.

The collaboration is aimed at: Strengthening transparency, trust, and brand safety across OMS's global digital advertising operations; Integrating HUMAN's advanced fraud-prevention and traffic-verification capabilities to enhance digital security and operational integrity; Supporting commitment to delivering safe, reliable, and high-performing digital experiences for advertisers, publishers, and partners worldwide.

 

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

More From This Section

SMS Pharmaceuticals' associate company receives USFDA approval for Ranitidine tablets

SMS Pharmaceuticals' associate company receives USFDA approval for Ranitidine tablets

Stock Alert: Zydus Lifescience, United Breweries, Nelco, NCC, Refex Inds

Stock Alert: Zydus Lifescience, United Breweries, Nelco, NCC, Refex Inds

GIFT Nifty suggests muted opening for key indices

GIFT Nifty suggests muted opening for key indices

Sattva Sukun Lifecare consolidated net profit rises 6.45% in the September 2025 quarter

Sattva Sukun Lifecare consolidated net profit rises 6.45% in the September 2025 quarter

ATS Infrabuild Pvt standalone net profit rises 184.81% in the September 2025 quarter

ATS Infrabuild Pvt standalone net profit rises 184.81% in the September 2025 quarter

Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel

First Published: Nov 26 2025 | 9:14 AM IST

Explore News

Stock Market LIVE UpdatesStocks To Watch TodayDividend Stocks TodayGold and Silver Rate TodayDelhi Police Operation CyHawkSudeep Pharma IPORam Mandir DhwajarohanChatGPT Shopping ResearchBank Holiday TodayPersonal Finance
Business Standard
HOT STOCKS
TOP SECTIONS
KEY EVENTS
Copyrights © 2025 Business Standard Private Ltd. All rights reserved
LinkedIN Icon